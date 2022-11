FOTO&VIDEO: Prvi rojstni dan Hiše kranjske čebele

6.11.2022 | 15:00

Foto: Občina Ivančna Gorica; G. S.

Višnja Gora - 3. novembra je minilo leto dni od odprtja Hiše kranjske čebele v Višnji Gori. Organizatorji so ob obletnici za obiskovalce pripravili celodnevni spremljevalni program z vodenimi ogledi po doživljajski razstavi in delavnice za najmlajše. V sklopu praznovanja so odprli priložnostno razstavo Gabrijela Vrhovca, na osrednji prireditvi pa upihnili prvo svečko na torti, so sporočili z ivanške občine.



Praznovanje se je začelo s Čebelarsko himno v izvedbi kvarteta pevcev Glasbene šole Grosuplje. Številne zbrane goste, med katerimi so bili župan Dušan Strnad, podžupana Tomaž Smole in Martina Hrovat, občinske svetnice in svetniki, častni občani, ambasadorji, predstavniki društev in zvez, krajani in delegacija čebelarjev ČD Stična in ČD Krka-Zagradec s predsednikom Čebelarske zveze Slovenije Boštjanom Nočem na čelu, je uvodoma nagovorila direktorica Zavoda za kulturo in turizem Prijetno domače Ivančna Gorica, Maja Lampret. Povedala je, da je Hiša kranjske čebele danes dom različnim skupinam ljudi. V veselje in ponos ji je, da so medse sprejeli toliko obiskovalcev in s tem presegli vse cilje, ki so si jih zadali pred letom dni. »Tako po številu obiskovalcev, izvedenih prireditev, nastanitvenih zmogljivosti in vseh spremljevalnih vsebinah, ki smo jih pripravili za naše obiskovalce. Ko smo se z ekipo ozrli nazaj, smo ugotovili, da je bilo opravljenega veliko dela«, je povedala Lampretova. Zbranim je predstavila tudi nekatere večje načrte Hiše kranjske čebele v bližnji prihodnosti. Med te sodi mednarodno čebelarsko tekmovanje, ki ga bo v letu 2023 gostila Občina Ivančna Gorica v sodelovanju s Čebelarsko zvezo Slovenije. Po oceni Lampretove gre sicer za velik organizacijski projekt, ki pa bo zagotovo spletel številna nova poznanstva in prijateljstva. Prav zaradi tovrstnega tekmovanja je v teh dneh Občino Ivančna Gorica obiskal predsednik mednarodnega centra mladih čebelarjev Jiří Píza iz Češke.

Še kako dobro se začetkov izgradnje Hiše kranjske čebele zaveda župan Dušan Strnad, ki je na prireditvi povedal, da je eno projekt zgraditi in zagotoviti sredstva, drugo pa je objektu dati življenje. »Ob prvem rojstnem dnevu smo lahko vsi skupaj več kot zadovoljni. Treba pa je delati in gledati naprej. Ta projekt je vreden več in pomeni veliko več, kot samo za občino Ivančna Gorica. S tem projektom že presegamo občinske in državne meje, verjamem pa, da se bo v prihodnje še bolj prepoznaven na svetovnem zemljevidu«.

Po besedah Boštjana Noča Hiša kranjske čebele daje Slovencem v svetu posebno mesto in dokaz, da slovenski čebelarji cenimo čebele. »Lahko povem, da so odzivi tujih gostov po obisku te edinstvene hiše izjemni. V en glas zagotavljajo, da gre za sodoben objekt, z bogato tradicijo, izvrstnimi spalnimi kapacitetami in obenem poudarjajo, da to zmoremo narediti samo Slovenci. Na to hišo smo lahko vsi skupaj več kot ponosni«, je poudaril Noč, ki je skupaj z Antonom Koželjem, čebelarjem in zbirateljem čebelarskih izdelkov, ob prvi obletnici, za posebne zasluge, prejel častno vstopnico za vstop v Hišo kranjske čebele.

V nadaljevanju je predstavnik ČZS Marko Borko prisotnim predstavil novo nastajajočo slikanico za najmlajše s čebelarsko tematiko: Dobra beseda je kot med. Slikanica je delo avtorice Dragice Šteh in ilustratorke Urške Stropnik Šonc.

Praznovanje, ki so ga obogatili tudi najmlajši iz Vrtca Polžek, se je nadaljevalo v kavarni ob zvokih glasbene skupine Amabile. Manjkala pa ni niti rojstnodnevna torta, so še zapisali v občinskem sporočilu za javnost.

M. K.

Galerija