Goreli plastični odpadki

7.11.2022 | 07:00

Simbolna slika (Foto: arhiv DL)

Sinoči ob 21.57 je v naselju Sovinek, občina Semič, gorel večji kup plastičnih odpadkov. Gasilci PGD Semič so požar pogasili in preprečili širjenje v bližnji gozd.

Prevrnil se je v jarek

V petek, okoli 14.30 se je na cesti od Turjaka proti Gradežu zgodila prometna nesreča, v kateri je bil samoudeležen voznik osebnega vozila - zaradi prevelike hitrosti je zapeljal s ceste in se prevrnil jarek. Pri se je lažje poškodoval. V postopku je preizkus alkoholiziranosti pri njem pokazal 0.83 mg/l alkohola v litru izdihanega zraka. Policisti vodijo prekrškovni postopek.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 8:00 do 12:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MALE RODINE, na izvodu OTAVEC.

Distribucijska enota Krško- nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo:

- od 8:00 do 11:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP Martinja vas, nizkonapetostno omrežje – Hren;

- od 11:30 do 14:30 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP Okrog.

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Metlika obvešča, da bo:

- od 8:00 do 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KRIŽEVSKA VAS, izvod Proti Metliki;

- od 10:00 do 12:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP STRANSKA VAS PRI SEMIČU, izvod Praprot.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8:00 do 13:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BOR DOL. TOPLICE, izvod 3. OB SUŠICI;

- od 10:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ADAMIČEVA, izvod 8. ADAMIČEVA.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DRUŽINSKA VAS 1976;

- od 8:00 do 13:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP JELŠE.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Krško okolica med 8.20 in 9.30 uro na območju TP Brezje Anže, Raztez vas, Kostanjek, Graben Ašič, Raztez in Anže Šalamon in med 10.50 in 12. uro na območju TP Veliki Trn in Nova gora; na področju nadzorništva Krško mesto pa med 10.50 in 12. uro na območju TP Nemška vas, Reber Vrhulje, Ravno in Drenovec Senuše.

M. K.