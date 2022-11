Trebanjcem derbi vrha lestvice Lige NLB

7.11.2022 | 08:00

Foto: Zala Gole/FB RK Trimo Trebnje

Trebnje - Rokometaši Trima iz Trebnjega so v 7. krogu lige NLB sinoči doma premagali Celje Pivovarno Laško z 31:20 (16:10).

* Dvorana OŠ, gledalcev 750, sodnika: Teršek in Žibret.

* Trimo Trebnje: Grčo, Čudič, Slatinek Jovičič 6, Višček 2, Horvat 6, Didovič 2, Radojković 5, Pipp, Kotar 2, Potočnik 1, Miklavec 1, Grbič, Glavaš 5 (3), Krešić, Ćorsović.

* Celje Pivovarna Laško: Bojić, Gaberšek, Strmljan, Knez, Mazej 1, Premović, Cokan, Marguč 4, Antonijević, Ivanković 2, Janc 4 (1), Muhović, Žabić, Vlah 7 (4), Martinović 2, Suholežnik.

* Sedemmetrovke: Trimo Trebnje 4 (3), Celje Pivovarna Laško 8 (5).

* Izključitve: Trimo Trebnje 12, Celje Pivovarna Laško 10 minut.

* Rdeči karton: Miodrag Ćorsović (59.).

Derbi sedmega kroga v Trebnjem se je končal s šesto zmago domačih, ki so tako prekinili niz gostov iz knežjega mesta. Celjani namreč po šestih krogih niso oddali niti točke, tokrat pa so morali priznati premoč bolj razpoloženim rokometašem Trima.

Ti so na lestvici zdaj zaradi boljše razlike v zadetkih preskočili Celjane, ki imajo prav tako 12 točk. Eno manj ima po sedmih krogih tretjeuvrščeno Gorenje Velenje.

V izenačenem začetku dvoboja so varovanci Uroša Zormana prvič povedli s 4:3, nato pa so po zaslugi dobre obrambe in razpoloženega Aljoše Čudiča med vratnicama prednost še povišali. V 19. minuti je ta znašala 11:6 po tretjem zadetku Filipa Glavaša.

Po minuti odmora gostujočega trenerja Alema Toskića se kaj dosti ni spremenilo. Trimo je imel nekajkrat priložnost, da bi prednost povišal na sedem golov, vseeno pa je na odmor odšel z velikih +6.

V drugem delu so domačini hitro povišali prednost, za 22:13 je peti zadetek na tekmi dosegel Staš Slatinek Jovičič. Nato pa se je Trimu ustavilo, gosti pa so začeli rezati v zaostanek. V 42. minuti je po delnem izidu 4:0 ta znašal pet golov, Trebanjci pa so nekaj časa igrali tudi z dvema manj v polju.

Zormanovi varovanci so nato strnili vrste in ustavili nalet Celjanov, prednost pa po zaslugi treh zaporednih zadetkov v drugem polčasu razpoloženega Mihajla Radojkovića povišali na devet golov razlike (26:17).

V nadaljevanju je Trimo po zaslugi zavzete in čvrste igre v obrambi ter razpoloženega vratarja Čudiča (10 obramb) še povišal prednost, Celjani pa so posledično dosegli vsega 20 zadetkov.

V domači zasedbi sta bila s po šestimi zadetki najbolj učinkovita Gašper Horvat in Staš Slatinek Jovičič, pri gostih pa je bil vnovič najbolj razpoložen Aleks Vlah s sedmimi, štiri je dosegel s sedmih metrov.

Trebanjska ekipa bo v soboto gostovala pri Slovenj Gradcu.

IZJAVI PO TEKMI

Filip Glavaš, rokometaš Trima Trebnjega: "Mislim, da je prevladal ekipni duh. Izgledali smo kot prava ekipa. Vsi smo dali svojih 100 % energije. V obrambi s čvrsto igro, ukradenimi žogami, prekrški, v napadu pa smo z zbrano in pametno igro prišli do lahkih golov. Vse to je bilo pomembno, da smo prišli do nepričakovano visoke zmage nad Celjani."

Alem Toskić, trener Celja Pivovarne Laško: "Trimo Trebnje je bil enostavno boljša ekipa. Nikakor se nismo znašli, presenetili so nas. Trenutno ne bi vedel, kaj je bilo krivo, mogoče premor zaradi Lige prvakov. Nismo bili pravi, vsi smo krivi za ta boleč poraz. Obračun bomo na koncu analizirali in iz analize potegnili vse naše prednosti in slabosti. Enostavno ne morem reči nič drugega kot le, da gremo naprej."

* Izidi, 7. krog:

- sreda, 2. november:

Gorenje Velenje - Krško 37:24 (14:15)

Dobova - Slovenj Gradec 25:29 (12:11)

- petek, 4. november:

Koper - Jeruzalem Ormož 26:15 (12:9)

LL Grosist Slovan - Krka 30:32 (12:20)

- sobota, 5. november:

Urbanscape Loka - Maribor Branik 28:24 (12:13)

- nedelja, 6. november:

Trimo Trebnje - Celje Pivovarna Laško 31:20 (16:10)

- sobota, 28. januar:

19.00 Sviš Ivančna Gorica - Riko Ribnica

* Lestvica:

1. Trimo Trebnje 7 6 0 1 226:163 12

2. Celje Pivovarna Laško 7 6 0 1 223:195 12

3. Gorenje Velenje 7 5 1 1 215:182 11

4. Riko Ribnica 6 5 0 1 176:169 10

5. Slovenj Gradec 7 4 1 2 208:200 9

6. Krka 7 4 0 3 197:186 8

7. Urbanscape Loka 7 3 2 2 190:191 8

8. Jeruzalem Ormož 7 3 0 4 183:208 6

9. Koper 7 2 1 4 197:191 5

10. Sviš Ivančna Gorica 6 0 4 2 156:174 4

11. Dobova 7 2 0 5 187:216 4

12. Maribor 7 1 1 5 182:211 3

13. LL Grosist Slovan 7 0 2 5 192:209 2

14. Krško 7 0 2 5 178:219 2

STA; M. K.