Do 11. novembra popolna zapora ceste prek Gorjancev

7.11.2022 | 09:00

Foto: FB PKD

Novo mesto/Metlika - V okviru rekonstrukcije dela ceste od Novega mesta do Metlike bodo od danes do 11. novembra, kot smo že poročali, izvajali asfaltiranje, zaradi česar je potrebna popolna zapora prometnice prek Gorjancev. Obvoz je urejen po cestah skozi Semič, Črmošnjice, Sotesko in Stražo.

V okviru del na odseku v dolžini okoli dveh kilometrov od odcepa za Veliki Cerovec proti Metliki bodo v času popolne zapore preplastili obrabno zaporni asfaltni sloj v celotni širini in dolžini vozišča ter uredili prometno signalizacijo in varnostne ograje.

V času zapore je obvoz urejen po državnih cestah na relaciji Jugorje pri Metliki - Semič - Ručetna vas - Črmošnjice - Soteska Straža - Novo mesto.

Po odstranitvi popolne delovne zapore bo na cesti Novo mesto - Metlika znova vzpostavljena polovična zapora.

M. K.