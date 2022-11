Z avtom na streho v potok - reševal jih je mimoidoči; huda delovna nesreča

7.11.2022 | 14:10

Simbolna slika (Foto: arhiv)

V petek okoli 19.30 se je zgodila prometna nesreča v Zalogu v občini Straža. O njej smo že poročali, policisti PP Dolenjske Toplice pa so ugotovili, da je 21-letni voznik osebnega avtomobila zaradi prevelike hitrosti izgubil oblast nad vozilom, trčil v ograjo mostu in zapeljal v potok, kjer je vozilo obstalo na strehi. Poškodbo ograje je opazil 20-letni voznik, ki je pripeljal mimo in vozniku ter dvema potnikoma, starima 20 in 16 let, pomagal iz vozila. V nesreči ni bil nihče poškodovan, okoliščine pa policisti še preverjajo.

Povzročitelj nesreče pod vplivom alkohola

Včeraj nekaj pred 14.30 uro se je zgodila prometna nesreča z udeležbo dveh osebnih avtomobilov v Sevnici. Sevniški policisti so ugotovili, da je za nesrečo odgovoren 39-letni voznik, ki je vozil iz smeri Boštanja proti Raki in zapeljal na nasprotni vozni pas, po katerem je pravilno pripeljal 32-letni voznik. V nesreči se je 32-letnik lažje poškodoval, policisti pa so še ugotovili, da je povzročitelj vozil pod vplivom alkohola, v litru izdihanega zraka je imel 0,74 miligrama alkohola.

Pijan hodil po cesti in udarjal po avtomobilih

Črnomaljske policiste so v petek okoli 17.30 ure poklicali na pomoč iz Črnomlja, kjer naj bi pijan moški hodil po cesti, z roko udarjal po avtomobilih ter s tem ogrožal sebe in ostale udeležence v prometu. 39-letni kršitelj je s kršitvami nadaljeval tudi po prihodu policistov in ni upošteval njihovih ukazov. Obvladali so ga z uporabo prisilnih sredstev in ga odpeljali v prostore za pridržanje. Zaradi kršitev so mu izdali plačilni nalog.

Nesreča pri delu - posebno hude poškodbe pri padcu z višine

V petek se je zgodila nesreča pri delu v Stranski vasi, kjer se je moški huje poškodoval. Policisti PP Novo mesto so ugotovili, da je 25-letni moški pri odstranjevanju opažnih plošč padel z balkona z višine okoli štirih metrov in utrpel posebno hude telesne poškodbe. Reševalci so ga oskrbeli in odpeljali v bolnišnico, od tam pa v UKC Ljubljana. Policisti okoliščine še preiskujejo, o ugotovitvah bodo seznanili pristojno tožilstvo.

Vlomi in tatvine

Na Otočcu je v noči na petek nekdo s streh dveh stanovanjskih hiš potrgal bakrene odtočne cevi in povzročil za okoli 1200 evrov škode.

Na parkirnem prostoru v Šmarjeških Toplicah je v petek med 11. in 15.30 uro nekdo vlomil v osebni avtomobil in izmaknil dve torbici. Z vlomom in tatvino je povzročil za okoli 1000 evrov škode.

V Leskovcu pri Krškem je v noči na soboto neznanec vlomil v gostinski lokal, ukradel kamero in denarnico z menjalnim denarjem. Z vlomom in tatvino je povzročil za okoli 1000 evrov škode.

Na območju Kostanjevice ob Krki je med 3. 11. in 5. 11. nekdo vlomil v prostore društva.Odnesel ni ničesar, nastala je le premoženjska škoda, povzročena z vlomom.

V Krškem je v noči na soboto neznanec vlomil v gostinski lokal in ukradel menjalni denar, ključe in nekaj steklenic pijače.

Na Straži pri Raki je v soboto nekdo izkoristil krajšo odsotnost stanovalcev in skozi okno vlomil v stanovanjsko hišo. Okoliščine policisti še preiskujejo.

Migranti

Na mejni prehod Metlika je v petek na vstop v Slovenijo pripeljal voznik osebnega avtomobila Citroen C8 bosansko-hercegovskih registrskih oznak. Policisti so opravili mejno kontrolo in v prirejenem prostoru odkrili dva državljana Iraka. Vozniku in potniku, ki sta tujcema nudila pomoč pri poskusu izmika mejne kontrole, so odvzeli prostost in ju pridržali ter jima zasegli avtomobil. S kazensko ovadbo ju bodo privedli k preiskovalnemu sodniku.

Policisti so poleg tega med 4. 11. in 7. 11. na območju PP Brežice (Velika Dolina, Loče, Rigonce, Brezje, Ponikve, Mostec, Brežice, Obrežje, Nova vas) izsledili in prijeli 30 državljanov Indije, 27 državljanov Pakistana, 26 državljanov Burundija, 23 državljanov Rusije, 17 državljanov Afganistana, sede, državljanov Konga, dva državljana Bangladeša, dva državljana Kosova in državljana Gambije. Na območju PP Krško (Kostanjevica na Krki) so prijeli devet državljanov Rusije in na območju Metlike enega državljana Rusije.

Vikend v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so minuli konec tedna, med 4. 11. in 7. 11., intervenirali v 158. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 516 klicev. Obravnavali so prometno nesrečo z lažjimi telesnimi poškodbami in 18 nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda. Zasegli so vozila dvema kršiteljema cestno prometnih predpisov, ki nista imela veljavnih vozniških dovoljenj. Posredovali so zaradi 28. kršitev javnega reda in miru na javnih krajih in v zasebnih prostorih in v Črnomlju kršitelja pridržali. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj goljufije, poškodovanja tuje stvari, ponarejanja dokumentov, vlomov in tatvin. Posredovali so zaradi nesreč pri delu in nezakonitih prehodov državne meje, danes poročajo s PU Novo mesto.

M. K.