FOTO: 30 let Društva Kočevarjev staroselcev

7.11.2022 | 10:30

Foto: Alenka Peterlin

Dolenjske Toplice - 30 let delovanja je v soboto v Dolenjskih Toplicah obeležilo Društvo Kočevarjev staroselcev.

Delovanje društva sega na območja današnjih občin Črnomelj, Dolenjske Toplice, Novo mesto in Semič.

Začetek njihovega naseljevanja v teh krajih sicer sega 600 let nazaj, v sredino 13. stoletja. V Črmošnjiški dolini so do leta 1450 že stale Občice, kjer je danes tudi center Kočevarjev staroselcev.

Društvo Kočevarjev staroselcev združuje Kočevarje v Sloveniji, ki se leta 1941 niso izselili iz domovine, njihove potomce ter simpatizerje. Društvo je bilo ustanovljeno leta 1992 v Kočevskih Poljanah, danes pa ima, kot omenjeno, sedež v lastnem kočevarskem centru v Občicah. Šteje okoli 100 članov. V sklopu društva delujeta pevska in folklorna skupina, v zimskih mesecih organizirajo tudi delavnice in tečaje.

Na sedežu društva imajo člani urejen muzej. V eni od dveh stavb je na podstrehi manjša muzejska zbirka, v drugi več maket kočevarskih vasi in hiš. Vrata muzeja radi odpirajo tudi za obiskovalce, ki spoznajo kulturno zgodovinsko dediščino Kočevarjev, ki so več kot 600 let živeli na tem območju in v času 2. svetovne vojne družno zapustili svoja ognjišča in se raztepli po vsem svetu.

V društvu si močno prizadevajo za ohranjanje starih sadnih sort na Kočevskem, saj imajo ob muzeju gensko banko starih sadnih sort, spomin na kočevske Nemce pa vsakoletno ohranjajo s prireditvijo Dnevi kočevarske kulture, ki jih izmenično gostijo občine Kočevje, Dolenjske Toplice in Semič.

Na sobotni prireditvi v topliškem KKC-ju so sodelovali predstavnica avstrijskega veleposlaništva v Republiki Sloveniji Karin Hojker, župan občine Dolenjske Toplice Franci Vovk, župnik Dušan Kožuh, predsednik društva Kočevarjev staroselcev Marjan Štangelj in častni predsednik Johannes Hans Jaklitsch. Med nastopajočimi pa so bili Pevska skupina in Folklorna skupina Društva Kočevarjev staroselcev; Tamburaška skupina Kres; Folklorna skupina Izvir Društva podeželskih žena Dolenjske Toplice, Mešani pevski zbor KUD Dolenjske Toplice, Društvo nemško govorečih žena Mostovi / Brucken, Ljudske pevke Rožce iz Društva podeželskih žena Dolenjske Toplice in Vokalna skupina Cantate Domino.

Po dogodku so lahko obiskovacli poskusili kočevarske dobrote izpod rok Roberta Gregorčiča iz Oštarije Herbelier, Društvo podeželskih žena Dolenjske Toplice je poskrbelo za sladke dobrote, Društvo vinogradnikov Dolenjske Toplice pa za vinsko spremstvo.

M. K.

