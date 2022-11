Občina nadaljuje z urejanjem Rudniškega jezera

7.11.2022 | 18:50

Rudniško jezero (Foto: Občina Kočevje; Jurij Pelc)

Foto: arhiv DL

Kočevje - Občina Kočevje po pridobljenem gradbenem dovoljenju nadaljuje z urejanjem Kočevskega jezera, ki je vse bolj priljubljena točka Kočevcev in drugih. Do konca novembra nameravajo ob jezeru urediti dodatne lesene površine za sprehajanje, druženje in kopanje v jezeru.

Med drugim načrtujejo izgradnjo lesene brvi ob brežini pod cesto, ki vodi proti glavni plaži. Pohodna brv, široka dva metra, bo potekala od trenutnih pomolov do glavne plaže jezera, imela bo tudi dve območji s klopmi, porinjenimi v brežino. Postavljena bo na pilote.

Dodatno bodo uredili glavno plažo. V prvi fazi bodo zgradili dodatno leseno teraso in pomol pod obstoječima terasama. V drugi fazi bodo uredili dve dodatni leseni terasi in pomol, ki bodo umeščeni med obstoječe terase in sprehajalno brv. Pod novimi pomoli bodo uredili tudi dno jezera.

Dela izvaja na javnem razpisu izbrano podjetje Trgograd, z njimi pa naj bi zaključilo konec novembra.

Občina sicer v ureditev jezera, ki je nastalo v kotlini dnevnega kopa nekdanjega kočevskega rudnika, v zadnjih letih veliko vlaga. Ob jezeru je uredila plažo in kamp ter Turistično informativni center s sejno sobo. Kamp je v lanski sezoni zabeležil skoraj 5300 nočitev, jezero pa v kopalni sezoni obišče okoli 4000 obiskovalcev, s čimer sodi med najbolj priljubljene točke na kočevsko-ribniškem območju.

V prihodnje namerava občina urediti še zelene površine nad vzhodnim delom jezera, na njih pa zgraditi odbojkarski igrišči, tribune z urbano opremo in zunanje naprave za vadbo ter urediti povezovalne poti.

STA; M. K.