Na Krasincu obnovili vodovod in kanalizacijo

7.11.2022 | 18:00

Foto: Občina Metlika

Krasinec - V soboto so na Krasincu predali namenu obnovljen vodovod in kanalizacijo.

Dela v sklopu druge faze 4. etape obnove je od letošnjega marca do julija izvajalo podjetje BGP gradnje. V sklopu investicije je bil obnovljen vodovod v dolžini 321 metrov, komunalna kanalizacija v dolžini 428 metrov, preplaščeno vozišče z odvodnjavanjem ceste v dolžini 241 metrov ter postavljenih devet svetilk javne razsvetljave. Vrednost opravljenih del, skupaj z gradbenim nadzorom, izdelavo varnostnega načrta in koordinacije varnosti in zdravja pri delu, je znašala 223.500 evrov. Naložbo je v celoti financirala Občina Metlika iz svojega proračuna.

Sobotno prireditev je povezoval Jože Zupanič. Prisotne sta nagovorila predsednik Krajevne skupnosti Krasinec Jože Jakofčič in župan Darko Zevnik. Za kulturni točki je poskrbela Mija Zupanič.

M. K.

