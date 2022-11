Novo vaško središčo za šport in druženje

8.11.2022 | 10:45

Županja Polona Kambič je skupaj z otroci investicijo uradno predala namenu.

Osojnik - V sklopu praznovanja občinskega praznika Občine Semič so v soboto na Osojniku uradno odprli novo vaško središče za druženje in šport.

Gradbeno pogodbo so s podjetjem BGP gradnje Semičani podpisali maja letos. Vaško središče obsega okoli 950 m²površine. Naložba je zajemala ureditev športnega igrišča za odbojko in košarko ter spremljajoči objekt dimenzije 10 x 6 metrov z vsemi potrebnimi komunalnimi priključki, ureditev tribun, razsvetljave in manjšega parkirišča. Vrednost celotne naložbe skupaj z zemljiščem, projektno dokumentacijo, gradbenimi deli in nadzorom je znašala skoraj 247 tisoč evvrov.

V bogatem kulturnem program ob odprtju so nastopili otroci Osojnika. Novo pridobitev pa je blagoslovil župnik in častni občan Občine Semič, Luka Zidanšek.

V znak prijateljstva so ob novi pridobitvi posadili lipo.

M. K.; foto: Uroš Novina

