Gnojnica po cesti

8.11.2022 | 07:00

Simbolna slika (Foto: arhiv DL)

Včeraj ob 9.25 se je v ulici Ločka cesta v Črnomlju razlila gnojnica po cesti. Gasilci PGD Črnomelj so oprali cestišče v dolžini okoli 400 metrov.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 8:00 do 12:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BUTORAJSKA na izvodu LOČKA, MAJER.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 10:00 do 14:00 prekinjena dobava energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VAVPČA VAS, izvod 1. Čuvajnica.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8:00 do 12:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KANDIJSKA, izvod 1.MAISTROVA ULICA;

- od 8:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PREČNA 2, izvod 2.KAL-PROTI LUKNJI-SUHOR.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 8:00 do 9:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GROBLJE PRI PREKOPI 1974;

- od 8:00 do 13:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP CEROV LOG 1978, TP MIHOVO 1978, TP TIČNICA, TP GOR. IVAN DOL.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 9:00 do 12:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MORAVŠKA GORA, izvod 4.BREZOVO.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju Krško mesto (nadzorništvo Krško mesto) na območju TP Gazice predvidoma med 12:30 in 14:00 uro; na področju Krško z okolico (nadzorništvo Krško okolica) na območju TP Božičnik Senovo, nizkonapetostno omrežje – Bratov Zorko nad cesto med 8:00 in 9:30 uro; na območjuTP Dovško, nizkonapetostno omrežje – Dovško med 10:00 in 12:00 uro; na področju Bistrica ob Sotli z okolico (nadzorništvo Bistrica ob Sotli) na območju TP Banovec, nizkonapetostno omrežje – Podgorje Okrog med 8:00 in 14:00 uro; na področju Sevnica z okolico (nadzorništvo Sevnica) na območju TP Birna vas, nizkonapetostno omrežje – Birna vas med 9:00 in 14:00 uro, na območju TP Breg dobje, nizkonapetostno omrežje – Smer Sevnica pa med 8:00 in 14:00 uro.

M. K.