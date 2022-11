Spomini na osamosvajanje Slovenije: To je naš skupni dosežek in ne zasluga le nekaj posameznikov

8.11.2022 | 14:10

Predsednik ZVVS Ladislav Lipič (Foto: Pavel Perc)

Ob koncu slovesnosti sta Ladislav Lipič in Franc Golob zaslužnim posameznikom podelila spominske znake Vojašnice 1991 in Enote za posebne namene.

Drago Slukan, veteran vojne za Slovenijo

Družina Požun iz Sevnice

Zoran Oskar Zelič

Sevnica - Spominski zbornik OZVVS Sevnica - General Ladislav Lipič o osamosvajanju in ustvarjanju države: »To je naš skupni dosežek in ne zasluga le nekaj posameznikov!«

Po poldrugem letu trdega dela je po besedah Franca Goloba, predsednika Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo (OZVVS) Sevnica na slovesnosti pretekli petek v sevniški kulturni dvorani, uresničena dolgoletna želja OZVVS, da so izdali lastno publikacijo, spominski zbornik »Odzvali smo se klicu domovine Slovenije«. Tako spomini na čas osamosvajanja Slovenije le ne bodo nikoli povsem zbledeli.

V zajetnem zborniku, ki ga je tudi založilo OZVVS Sevnica, je na 231 straneh objavljenih 37 dragocenih osebnih pripovedi pripadnikov različnih enot, organizacij, organov in drugih oseb, ki so udeležili osamosvojitvenega procesa med letoma 1990 in 1991. To so bili pripadniki občinskega štaba teritorialne obrambe, različnih enot teritorialne obrambe, Manevrske strukture narodne zaščite (MSNZ) in narodne zaščite, kot tudi navadni civilisti. Zbornik bogatijo tudi številne fotografije, dokumenti in časopisni članki, zlasti iz Dolenjskega lista. Tudi po besedah sekretarja OZVVS Sevnica in glavnega urednika zbornika Oskarja Zorana Zeliča je to prva publikacija OZVVS Sevnica, kjer je celovito zbrano gradivo o prelomnem času slovenske osamosvojitve v sevniški občini. Zbornik je lično grafično oblikovala Melita Rak.

Slavnostni govornik, predsednik ZVVS Ladislav Lipič, je ob izdanem zborniku poudaril: »Imeli smo čast in privilegij sodelovati v takratnih zgodovinskih dogodkih!« Spomnil je, da so sodelovali pri ustvarjanju lastne, samostojne in suverene države, ki je v razmeroma kratkem času po koncu osamosvojitvene vojne postala mednarodno priznana in enakopravna država v mednarodni skupnosti. »Takšna priložnost je dana le redkim generacijam in naša je to zgodovinsko priložnost častno izkoristila in opravila svojo zgodovinsko dolžnost,« pravi Lipič. Meni, da je prav, da je v zborniku opisana organiziranost TO takratne občine in njena vloga v vojni za Slovenijo ter vloga MSNZ. »Enako pomembna je tudi opisana vloga civilne obrambe, kar kaže na pomemben prispevek vseh, ki so sodelovali pri ustvarjanju države. To jasno pove, da je to naš skupni dosežek in ne zasluga le nekaj posameznikov,« je pospremil na pot zbornik general Lipič.

Sevniškim veteranom vojne za Slovenijo se je zahvalil za njihov prispevek tudi sevniški župan Srečko Ocvirk.

P. P.

Galerija