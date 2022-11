V Črnomlju namiznoteniška poslastica

8.11.2022 | 08:00

Črnomelj - Slovenska namiznoteniška reprezentanca bo danes ob 17. uri v športni dvorani srednje šole Črnomelj v drugem krogu kvalifikacijske skupine A6 za ekipno evropsko prvenstvo, ki bo prihodnje leto na Švedskem, gostila Romunijo. Selektorica Andreja Ojsteršek Urh računa na vse najboljše slovenske igralce, tudi na Darka Jorgića.

Čeprav bodo Romuni, ki so v skupini že dvakrat premagali Ukrajino s 3:0 in se s tem praktično že uvrstili na ekipno evropsko prvenstvo, v Črnomelj prišli v pomlajeni zasedbi, Andreja Ojsteršek Urh ne želi ničesar prepuščati naključju.

Darku Jorgiću bi se po naporni več kot enomesečni azijski turneji in turnirju v Novi Gorici, kjer je zasedel drugo mesto, morda prilegel krajši počitek, vendar bo na prvi tekmi Slovenije v kvalifikacijah v torek v ekipi, v kateri so še Deni Kožul (157. na svetovni lestvici ITTF), Peter Hribar (325.) in Aljaž Godec (521.).

Na drugi strani bo Andrei Filomon, selektor romunske izbrane vrste, v Črnomelj prišel v nekoliko pomlajeni zasedbi, brez Ovidiua Ionescua in Raresa Siposa, tako da bo njihov prvi igralec Christian Pletea (136.), ob njem pa sta v ekipi še mlada Darius Movileanu in Iulian Chirita, ki je v Novi Gorici v prvem krogu premagal Kožula.

Romuni so v skupini že odigrali dve tekmi, obakrat so s 3:0 premagali Ukrajino, s tem pa se že uvrstili na prvenstvo v Malmö, kar je tudi razlog, da v Črnomelj ne prihajajo z vsemi najboljšimi.

"Romuni so obakrat premagali Ukrajino in so že skoraj zanesljiv potnik v Malmö, saj se iz naše skupine na evropsko prvenstvo uvrstita prvouvrščeni ekipi. Odločili so se, da bodo v Črnomelj prišli s pomlajeno ekipo, ki je nikakor ne smemo podcenjevati. S Chirito se je v Novi Gorici že opekel Deni. Upam, da se bo Darko do torka zbral, kajti to tekmo moramo dobiti in se nato dobro pripraviti na Ukrajince," ničesar ne prepušča naključju slovenske selektorica, ki je komentirala tudi Jorgićev nastop v Novi Gorici.

"Prvi nosilec ne zmaga vedno na takšnih turnirjih, ampak v stanju, v kakršnem je Darko prišel na ta turnir, je bila že sama uvrstitev v finale lep uspeh. Težko pa je reči, kaj se je z njim dogajalo ob koncu šestega niza, ko je iz rok izpustil lepo prednost. Pomembno bo, da se zbere in v Črnomlju prikaže dobro igro," o desetem igralcu lestvice ITTF meni Ojsteršek-Urhova.

"Res je, da bodo Romuni prišli v pomlajeni zasedbi, vendar zato ne bodo nič manj kakovostni. Nenazadnje je Chirita v Novi Gorici premagal Denija, kar govori o tem, da gre za dobro ekipo. V zadnjih letih imajo Romuni zelo dobre mlade igralce, če se ne motim, so vsi trije v mlajših kategorijah osvajali kolajne na evropskih prvenstvih, zato bomo morali vsi trije prikazati zelo dober namizni tenis, da bi jih premagali. Veselim se že te tekme in upam, da bo na njej veliko gledalcev," pa je pred torkovo tekmo v Črnomlju dejal Jorgić, ki je včeraj po daljšem času končno lahko vsaj eno noč prespal v domačem Hrastniku.

Kožul pa je v nedeljo igral prvenstveno tekmo za Grünwettersbach, ki je s 3:2 premagal Werder Bremen, slovenski reprezentant pa je pošteno namučil Šveda Mattiasa Falcka, ki je njegov odpor strl šele v petem nizu.

STA; M. K.