Vrh pri Križu: končno varno in po svetlem

8.11.2022 | 13:00

Vrh pri Križu - ''V soboto smo bili ponovno priča pozitivnim učinkom sodelovanja med občino in krajani,'' sporočajo iz žužemberške občine. Prenova je bila nujno potrebna, saj je bila tamkajšnja cesta dotrajana in nevarna za uporabo. Krajani Vrha pri Križu so tako s pomočjo Občine pridobili javno razsvetljavo in nov asfalt, vaščani pa so izdelali ekološki otok in avtobusno postajo. Za tamkajšnje ljudi je to velika in pomembna pridobitev, končno bodo tudi oni imeli varno cesto s sodobno javno razsvetljavo, ki bo še pripomogla k večji varnosti celotne vasi. V imenu krajanov se je županu in vsem udeleženim zahvalil Anej Maver.

Slovesnost je bila dobro obiskana. Vse prisotne je nagovoril župan Jože Papež ter med drugimi dejal: ''Dobro opremljena infrastruktura je predpogoj, da lahko pri nas živimo varno in prijetno. Krajani Vrha pri Križu se z današnjim dnem lahko pohvalite z obnovljeno cesto in javno razsvetljavo, avtobusnim postajališčem ter ekološkim otokom.''

Občina Žužemberk je za naložbo odštela približno 90.000 evrov, nekaj vgrajenega materiala pa je doniral tudi izvajalec sam – Eltim d.o.o. ''S tem je pokazal in dokazal, kaj izvajalcu pomeni delo in zaupanje v svoji občini,'' dodajajo na občini.

Zbrane je nagovorila tudi poslanka državnega zbora dr. Vida Čadonič Špelič, ki se bo po lasnih besedah tudi v prihodnosti zavzemala za prošnje dolenjskih občin ter jih predstavila in zastopala v državnem zboru.

Sobotno slovesnost je vodila Lili Hrovat, z glasbenimi točkami sta program obogatila harmonikaša Jan Pirc in Ludvik Pečjak. Žužemberški dekan Franc Vidmar pa je za varnost na cesti podelil blagoslov.

Po zaključku uradnega dela je sledila tudi pogostitev z dobrotami izpod rok pridnih gospodinj z Vrha.

Že te dni se bo v žužemberški občini začela prenova križišča med državno cesto proti Zagradcu in cesto na kriško planoto, kjer bo urejeno sodobno križišče z osvetlitvijo. Ta projekt v celoti financira država.

M. K. foto: T. Primc; Občina Žužemberk

Galerija