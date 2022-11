FOTO: 253 izdelkov na razstavi Bucik

8.11.2022 | 09:30

Ustanoviteljica sevniških Bucik Tina Železnik med razstavnim eksponati. (Foto: Pavel Perc)

Sevnica - Enkrat tedensko se klekljarice, prostovoljke, dobijo v sevniški OŠ Sava Kladnika – Vabijo nove članice k brezplačnemu usposabljanju - Razstava na sevniškem gradu do 14. novembra

Klekljarska skupina Bucike, ki jo je pred 12. leti ustanovila Tina Železnik z Vrha pri Boštanju, je v Mosconovi galeriji na sevniškem gradu na ogled postavila zelo lično razstavo 253 izdelkov svojih 25 članic. Združujejo tri generacije, prevladujejo pa starejše gospe. Največ jih je iz sevniške občine, nekaj pa tudi iz krške in brežiške, medtem ko so Trebanjke, ki so se na različnih delavnicah pri Bucikah naučile veliko spretnosti klekljanja, ustanovile že svojo skupino.

Čudovite čipke, tudi v okenskih okvirih, Tinine imajo celo certifikat idrijske čipke, bodo dajale razstavnim prostorom pridih domačnosti in topline le en teden, do nedelje, 14. novembra, zato Bucike vabijo k ogledu. Pa tudi k sodelovanju v skupini. Medse sprejmejo začetnice in seveda tudi tiste, ki morda že obvladajo nekaj spretnosti klekljanja, saj zanje brezplačno pripravljajo delavnice treh težavnostnih stopenj; prijavijo pa se lahko kar na GSM 031 624 502. Nekaj delavnic oz. krožkov so že pripravile tudi za otroke, da bi pomladile svoje vrste ter kot prostovoljke prenesle svoja znanja in izkušnje na mlajše rodove.

»Enkrat tedensko se dobimo v sevniški OŠ Sava Kladnika, tam se dobimo in vadimo. Ker nam šola daje prostore brezplačno se ji skušamo oddolžiti z našimi izdelki, ko imajo Novoletni bazar ali Pozdrav pomladi, jim podarimo za šolski sklad. Imamo kar tri generacije. Vse se dela na prostovoljni bazi, nič se ne operira z denarjem,« pravi Tina Železnik.

In od kod ime Bucike? »Zato, ker brez bucike ne gre, je nepogrešljiva, z njo lahko veliko stvari popraviš,« pojasni Železnikova.

P. P.

