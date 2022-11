21-letnik s kombijem čakal tujce

8.11.2022 | 18:00

Varovanje meje (Foto: arhiv; PU NM)

Sinoči nekaj pred 22. uro so policisti na območju Dobrave izsledili in prijeli 23 tujcev, ki so nezakonito prestopili državno mejo. V bližini so prijeli tudi 21-letnega voznika kombija, ki je tujce nameraval prepeljati v notranjost države. 21-letnemu državljanu Slovenije so odvzeli prostost, ga pridržali in mu zasegli kombi. Policijski postopki z 12 državljani Pakistana, devetimi državljani Indije in dvema državljavnoma Bangladeša še potekajo.

Poleg tega so policisti na območju PP Brežice (Župelevec, Loče, Rigonce, Obrežje) izsledili in prijeli devet državljanov Indije, štiri državljane Konga, tri državljane Rusije, državljana Indije.

Izginilo drago gorsko kolo

Z dvorišča stanovanjske hiše na območju Trebeža (PP Brežice) je nekdo ukradel gorsko kolo znamke ScottVoltage rumeno črne barve. Lastnika je oškodoval za 1500 evrov.

Vrtnar bo

V Novem mestu je med 5. 11. in 7. 11. neznanec vlomil v ograjen skladiščni prostor prodajalne in ukradel več sadik sadnega drevja in pripomočke za gojenje rastlin v vrednosti okoli 600 evrov.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so sicer v minulem dnevu posredovali v 48. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 141 klicev. Obravnavali so deset prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda, in zasegli motorno kolo kršitelju cestno prometnih predpisov, ki ni imel veljavnega vozniškega dovoljenja. Posredovali so zaradi desetih kršitev javnega reda in miru. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj lahke telesne poškodbe, vloma in tatvin. Posredovali so zaradi nezakonitih prehodov državne meje, danes poročajo s PU Novo mesto.

M. K.