V črnomaljski Novi Loki posodobili kanalizacijo

9.11.2022 | 11:00

Fotografije: Občina Črnomelj

Črnomelj - V Novi Loki v Črnomlju so uradno odprli posodobljeno ulično kanalizacijo. Celotna naložba je skupaj s prenovo stare kanalizacije in vgraditvijo novih vodovodov stala približno 675.000 evrov, gradnja nove fekalne kanalizacije pa dobrih 380.000 evrov.

Nekaj manj kot 800 metrov nove fekalne kanalizacije so zgradili na odseku Ulice Nova Loka, v Ulici Danila Bučarja in v Ulici heroja Jožeta Mihelčiča, so sporočili s črnomaljske občine.

Zgradili so jo v okviru črnomaljskega dela projekta odvajanja in čiščenja odpadnih voda iz porečja Kolpe, ki ga sofinancirata evropski kohezijski sklad in država.

Sicer pa so na uličnih površinah s skupno površino 3750 kvadratnih metrov, poškodovanih ob gradnji kanalizacije, zamenjali robnike in prenovili 500 metrov stare kanalizacije. Pred asfaltiranjem so vgradili še skupaj 620 metrov novega javnega vodovoda in nove hišne priključke. S sodelovanjem lastnikov stavb pa se bodo lotili še prenove poškodovanih dvorišč, so še zapisali na črnomaljski občini.

M. K.

