Minister Han z gospodarstveniki - Po kakšni ceni bomo imeli nafto in plin?

9.11.2022 | 12:10

Minister Han, njegova sodelavka Duška Kalin in sevniški župan Ocvirk. (Foto: P. Perc)

Minister Han s sevniškimi gospodarstveniki

Sevnica - »Moja vrata so vedno odprta!« sta na ponedeljkovem srečanju s sevniškimi gospodarstveniki oziroma podjetniki poudarila minister za gospodarstvo Matjaž Han in njegova sodelavka Duška Kalin.

Minister Han je poudaril, da gospodarstvo najbolj potrebuje predvidljivo okolje, da bi lahko planiralo, toda nihče ni vedel, da bo po covid krizi prišlo še do vojne v Ukrajini in do energetske krize, s katero se EU, po njegovem mnenju ni spoprijela najbolje. Poudaril je pomen izmenjave mnenj z gospodarstveniki. »Naredili smo gospodarsko koordinacijo, na kateri se tedensko srečujemo tudi z zbornicami. Ključno je, da slovensko gospodarstvo usmerimo v konkurenčne tokove. Imamo pripravljene vse sheme za gospodarsko pomoč, ki bodo veliko bolj ohlapne, kot so bile letos, in bomo lahko bolj pomagali gospodarstvu s pomočjo državnega proračuna in regulacijo nekaterih cen. Z našo gospodarsko koordinacijo se bomo v roku tedna tednu uskladili, po kakšni ceni bomo imeli v naslednjem letu nafto in plin, naslednji teden pa verjamem, da bodo ukrepi sprejeti v državnem zboru,« je povedal Han.

Dodal je, da Evropa predolgo sprejema odločitve, tudi na kakšen način bodo omejili špekulativne borzne cene, ki nimajo nobene veze s tržnimi zakonitostmi.

P. P.