Z avtom na streho

9.11.2022 | 07:00

Simbolna slika (Foto: arhiv)

Včeraj ob 11.18 se je v križišču v Radohovi vasi, občina Ivančna Gorica, voznik z osebnim vozilom prevrnil na streho. Poleg reševalcev NMP in policistov so na kraju posredovali tudi gasilci PGD Stična, ki so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator, postavili vozilo nazaj na kolesa ter posuli cestišče z vpojnimi sredstvi. Gasilci so pomagali ekipi NMP pri oskbri poškodovanega voznika.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 8.00 do 14.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BLATNIK PRI ČRNOMLJU na izvodu LEVO.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 10.00 do 12.00 prekinjena dobava energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KRASINC, izvod Krasinec desno.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8.00 do 9.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PETROL BROD, TP CEGELNICA ;

- od 8.00 do 10.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SEVNO, izvod 5. SEVNO;

- od 9.45 do 10.45 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DRSKA;

- od 10.00 do 14.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. STRAŽA, izvod 2. PODGORA.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

- od 7.30 do 9.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. NEMŠKA VAS;

- od 10.00 do 11.30 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BENEČIJA;

- od 12.00 do 14.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BELŠINJA VAS.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na območju TP Bistrica Mokronog, nizkonapetostno omrežje – Berk, V Dolu in Bistrica vas Mokronog predvidoma med 8.00 in 11.00;na območju TP Praprotnica, nizkonapetostno omrežje – Praprotnica med 12.00 in 14.00;na območju TP Mirna, nizkonapetostno omrežje – Stara Mirna med 9.00 in 12.00;na območju TP Puščava, nizkonapetostno omrežje – Cerkev pa med 8.00 in 12.00.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na območju TP Stara vas Videm, nizkonapetostno omrežje – Part. Pot, stara vas pr. Vidmu, Saramati danes med 10:00 in 15:00 uro, na območju TP Osredek, nizkonapetostno omrežje – Osredek pa med 9:00 in 13:00 uro.

M. K.