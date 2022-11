V Črnomlju Romuni trikrat boljši s 3:2

9.11.2022 | 08:15

Deni Kožul

Črnomelj - Slovenska moška namiznoteniška reprezentanca je v drugem krogu kvalifikacij za nastop na ekipnem evropskem prvenstvu, ki bo prihodnje leto na Švedskem, v Črnomlju včeraj izgubila proti Romuniji z 0:3. Svoja naslednja dvoboja bo Slovenija v kvalifikacijah igrala z Ukrajino. Oba bosta v Sloveniji med 6. in 8. decembrom, domačin tekem pa še ni določen.

Čeprav so Romuni, ki so v svojih prvih dveh kvalifikacijskih tekmah na domačih tleh obakrat premagali Ukrajino s 3:0, v Črnomelj prišla v pomlajeni zasedbi, se domov vračajo s polnim izkupičkom. Že v prvem dvoboju je Cristian Pletea (136. na svetovni lestvici) presenetil Darka Jorgića, desetega igralca sveta, ki je imel z dve leti mlajšim Romunom že v preteklosti velikokrat težave. Ker je po porazu v finalu novogoriškega turnirja WTT serije contender zlomil svoj loparček, je moral igrati z novim, vendar mu to v prvem in tretjem nizu ni delalo težav. V četrtem 24-letnemu Hrastničanu ni šlo vse po načrtih, dve leti mlajši Pletea pa se je razigral in presenetil najboljšega slovenskega namiznoteniške igralca.

»S Pleteo sva bila v mlajših kategorijah velika tekmeca, danes pa je prikazal vrhunsko igro, ves čas je bil sproščen, igral je maksimalno, kar je lahko, sam pa zagotovo nisem. Poznala se je utrujenost po turnirju v Novi Gorici in meseca dni in pol azijske turneje, v tem času tudi nisem ravno kakovostno treniral in vse to se je zdaj poznalo. Vsekakor je Pletea dokazal, da še vedno igra dober namizni tenis. Čeprav sem vodil z 2:1 v nizih, se je videlo, da nisem pravi. Zgrešil sem žogice, ki jih običajno ne, ni bilo prave kontrole in včasih se zadeve žal ne iztečejo, kot si želiš, kar se je pokazalo že v Novi Gorici. Potreboval bi nekaj dni, da bi se popolnoma odpočil od namiznega tenisa, kar žal ne bo možno, kajti v petek me čaka ligaška tekma, v nedeljo pa pokalna z Denijem,« je po porazu dejal Jorgić.

V drugem dvoboju sta se pomerila Deni Kožul (157.) in Iulian Chirita (213). Pred nekaj dnevi na turnirju v turnirju WTT serije contender je s 3:2 slavil 16-letni Chirita, ki je v prvem nizu moral priznati premoč Kožulu. V drugem nizu je Romun povedel s 5:1 in niz zanesljivo dobil, v tretjem pa je že vodil z 8:5. Kožul je izid na deveti točki izenačil, nato pa naredil dve napaki, zato pa je v četrtem nasprotniku prepustil le pet točk. O zmagovalcu je, tako kot prejšnji četrtek, odločal peti niz. Do četrte točke je bil izid še izenačene, s štirimi zaporednimi pa je Chirita prišel do lepe prednosti, ki jo je brez težav obdržal do konca za drugo romunsko zmago.

»Vse zadnje dvoboje sem izgubil z 2:3, tudi v nedeljo proti Falcku in vse to se zdaj že nabira. Ampak to je šport, tudi to bo treba preboleti. Pričakoval sem težko tekmo. Zase vem, kaj mi manjka, vendar je to težko razložiti, prepričan pa sem, da se bo enkrat to vrnilo. Sama igra niti ni bila slaba, vendar sem potem v seriji naredil nekaj lastnih napak, kar je bilo usodno. Dva niza sem izgubil na devet, svoja niza sem dobil gladko, se pravi, da igra je, ampak bolj gre za psihološke momente,« je svoj poraz komentiral Kožul.

V slovenski izbrani vrsti so vse upe polagali na Petra Hribarja (325.), ki bi, če bi še želeli upati na podaljšanje dvoboja z Romuni, moral premagati Dariusa Movielanua (188.), ki je v kvalifikacijah turnirja v Novi Gorici zaustavil Tilna Cvetka. Mladi, 17-letni Romun je odlično začel tudi dvoboj proti Hribarju, saj je povedel z 2:0 v nizih. Šest let starejši Hribar se je v tretjem nizu vrnil v igro, v četrtem izkoristil drugo zaključno žogico za izenačenje, v petem pa povedel s 3:2. Movielanu je nato dosegel pet zaporednih točk in imel tudi štiri zaključne žogice za končno zmago, vendar je Hribar tri ubranil, po minuti odmora pa je Romun le prišel do zmage.

»Že pred tekmo sem dejala, da te mlade romunske ekipe nikakor ne smemo podcenjevati, čeprav vsi mislijo, da so Romuni le Ionescu in Szocs, ni tako, saj imajo vrsto nadarjenih mladih igralcev. Ob tem so v Črnomelj prišli neobremenjeni, saj so se po zmagah z Ukrajino že uvrstili na evropsko prvenstvo. Pri nas je Deni v Nemčiji imel ligaško tekmo, za Darka vemo, kako je bilo, za nameček so bile še druge žogice, kar se pri njem pozna. Vemo tudi, da ni isto, če igraš z rezervnim loparjem in zgodilo se je, kar se je. Tudi Deni je igral po sistemu toplo – hladno, ko se je že popolnoma vrnil v igro, je v petem spet popustil. Ne vem, verjetno je nekaj v njegovi glavi, očitno bo moral narediti popolni 'reset' in ugotoviti, kaj ga moti, kajti tudi v nemškem prvenstvu je proti Falcku vodil z 2:0 in nato izgubil. Na koncu je Peter odigral, kar zna, na žalost pa je v odločilnem trenutku zgrešil mizo pri vračanju servisa, čeprav je pred tem rešil tri zaključne žogice. Upam, da bomo proti Ukrajini prikazali boljšo igro, zdaj imamo mesec dni časa, da se umirimo, je pa res, da bodo imeli fantje natrpan urnik tudi v tem mesecu. Tako Darka ta konec tedna že čakata dve tekmi za Saarbrücken,« je tekmo poraz svojih varovancev komentirala Andreja Ojsteršek Urh, selektorica slovenske moške namiznoteniške reprezentance.

Slovenija – Romunija 0:3

Darko Jorgić – Cristian Pletea 2:3 (8, -8, 8, -7, -8)

Deni Kožul – Iulian Chirita 2:3 (8, -9, -9, 5, -5)

Peter Hribar – Darius Movielanu 2:3 (-5, -9, 6, 9, -9)

M. Š.