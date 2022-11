Obvoznica je ključna za razvoj Šentvida in okoliških vasi

9.11.2022 | 13:00

Foto: Občina Ivančna Gorica

Šentvid pri Stični - Minuli petek je v prostorih Kulturnega doma Šentvid pri Stični potekala javna predstavitev projekta »Šentviška obvoznica«. Predstavitev idejne zasnove in variantnih rešitev bodoče obvoznice sta pripravila Občina Ivančna Gorica in Krajevna skupnost Šentvid pri Stični. Idejno zasnovo projekta je predstavil AC&P inženirski biro, podjetje za geotehniko, infrastrukturo in raziskave d.o.o.

Trasa Šentviške obveznice v dolžini 2,7 kilometra je zasnovana od regionalne ceste po cesti proti novozgrajenem vrtcu Videk Šentvid pri Stični do gasilskega doma. Od tu se trasa nadaljuje po kmetijskih zemljiščih mimo podjetja Zmaj, do Malih in Velikih Češnjicah in se zaključi pri uvozu do motokros proge in parka Cukarca v Dolini pod Kalom. Projekt bo zajemal 1,7 kilometra trase novogradnje in 1 kilometer rekonstrukcije obstoječih cestnih povezav. V sklopu projekta bodo obravnavna štiri večja križišča, nekatera od teh pa bodo rekonstruirana v krožno križišče, sporočajo z občine.

Pred izvedbo posameznih odsekov bo potrebno izdelati projektno dokumentacijo, pridobiti dovoljenje in potrebna zemljišča, zato se bo idejni projekt poteka trase gotovo še spreminjal.

Glede na večinsko podporo prisotnih na predstaviti pa na občini ugotavljajo, da je obvoznica za razvoja kraja Šentvid nujno potrebna, zato ''je potrebno storiti vse, da se gradnja čim prej začne.''

Okrog sto krajanov sta na javni predstavitvi pozdravila tudi predsednik Sveta KS Šentvid pri Stični Silvo Praznik in župan Občine Ivančna Gorica, Dušan Strnad. Slednji je izrazil zadovoljstvo, da se je po več deset letih le začelo premikati v smeri, da je bodoča obvoznica v Šentvidu umeščena v prostor. Povedal je, da gre za večletni projekt, ki bo grajen v več fazah. Prvenstveno bo še pred začetkom gradnje obvoznice obnovljen odsek ceste z vso pripadajočo infrastrukturo od Svetega Roka proti gasilskemu domu in od regionalnega priključka (»pri Drabu«) po cesti mimo novega vrtca do gasilskega doma.

Kot je poudaril župan Strnad, se Šentvid brez obvoznice ne more razvijati naprej. »Obvoznica se gradi za krajane Šentvida in okoliških vasi, s tem pa bo zagotovljen tudi bistveno boljši in lažji dostop za tovorna vozila do gospodarskih subjektov. Poleg tega se bo razbremenila tudi cesta skozi Petrušnjo vas, ki pelje proti motokros progi in parku Cukarca. Verjamem, da je volja vseh krajanov, da najdemo najboljšo možno rešitev za čimprejšnjo realizacijo izjemno pomembnega projekta v šentviški fari«, je še zaključil Strnad.

M. K.

