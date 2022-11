V podjetju nič zanimivega, v delavnici pa

9.11.2022 | 10:20

V noči na torek je v Novem mestu nekdo vlomil v prostore podjetja. Po prvih ugotovitvah ni ničesar odnesel, nastala je le premoženjska škoda, povzročena z vlomom, danes poročajo s PU Novo mesto.

Na območju Korenitke (PP Trebnje) je v isti noči neznanec iz delavnice izmaknil motorno žago. Lastnik ocenjuje, da je oškodovan za 900 evrov.

V Gorenji Brezovici je med 6. 11. in 8. 11. nekdo vlomil v skladiščni prostor in ukradel motorno žago ter več kosov orodja. Lastnika je oškodoval za okoli 2000 evrov.

Migranti - eden na podvozju

Na mejni prehod Obrežje je na vstop v Slovenijo pripeljal voznik tovornega vozila srbskih registrskih oznak. Policisti so na podvozju odkrili državljana Maroka, po zaključenem postopku so ga predali hrvaškim varnostnim organom.

Policisti so poleg tega na območju PP Brežice (Rigonce, Stara vas, Obrežje, Loče) izsledili in prijeli 14 državljanov Rusije, devet državljanov Indije, šest državljanov Pakistana, štiri državljane Kube, tri državljane Palestine, dva državljana Maroka in državljana Sirije ter v Črnomlju dva državljana Maroka.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so sicer v minulem dnevu skupno posredovali v 63. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 199 klicev. Obravnavali so šest prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda, in na območju PP Trebnje zasegli avtomobil kršitelju cestno prometnih predpisov, ki ni imel veljavnega vozniškega dovoljenja. Posredovali so zaradi petih kršitev javnega reda in miru. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj nasilja v družini, poškodovanja tuje stvari in tatvin. Posredovali so zaradi poskusa izmika mejni kontroli in nezakonitih prehodov državne meje.

M. K.