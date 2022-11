Na cesti med Kočevjem in Ribnico prometna nesreča s smrtnim izidom

9.11.2022 | 13:45

Simbolna slika; GE Ribnica

Kočevje/Ribnica - Na cesti med Kočevjem in Ribnico, natančneje zunaj naselja Rakitnica, je okoli 11.20 prišlo do hude prometne nesreče, v kateri je življenje izgubila ena oseba. Cesta je trenutno zaprta, predvidena je daljša zapora.

Po do zdaj znanih podatkih so trčili osebno vozilo, tovorno vozilo in avtobus. V nesreči je voznik osebnega vozila umrl, dve osebi pa sta lažje poškodovani.

Ogled kraja prometne nesreče še poteka. Cesta je trenutno zaprta, prav tako je predvidena daljša zapora, zato je promet urejen po lokalnih cestah, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.

M. K.