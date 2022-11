FOTO: V prometni nesreči med Ribnico in Kočevjem umrl 47-letni voznik osebnega vozila

9.11.2022 | 18:20

Foto: FB PKD

Na glavni cesti med Ribnico in Kočevjem se je danes okoli 11.20 zgodila huda prometna nesreča, v kateri so bili, kot smo že poročali, udeleženi vozniki osebnega in tovornega vozila ter avtobusa. Voznik osebnega vozila je zaradi poškodb na kraju nesreče umrl, voznika avtobusa in še ena potnica pa sta se lažje poškodovala, so sporočili s Policijske uprave (PU) Ljubljana.

Policisti so ugotovili, da je 47-letni voznik osebnega avtomobila vozil iz smeri Ribnice proti Kočevju, ko je na Dolenjevaškem polju v bližini odcepa za Gotenico iz neznanega razloga zapeljal na levi prometni pas, po katerem je v nasprotni smeri peljalo tovorno vozilo.

Voznik tovornega vozila se je umikal na desno, vendar je med voziloma kljub temu prišlo do bočnega trčenja. Osebno vozilo je nato odbilo še v avtobus, ki je vozil za tovornjakom. Po trčenju sta avtobus in osebno vozilo obstala izven vozišča.

Voznik osebnega vozila je zaradi poškodb na kraju nesreče umrl, voznik avtobusa in potnica pa sta se v nesreči lažje poškodovala. Na avtobusu je bil prisoten še en potnik, ki pa se v nesreči ni poškodoval.

Policisti bodo o vseh okoliščinah prometne nesreče obveščali pristojno državno tožilstvo, so dodali na PU Ljubljana.

M. K.