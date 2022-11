Z obnovo vodnega zajetja in novo vrtino do kakovostne pitne vode

10.11.2022 | 09:30

Odprtje nove vrtine (Foto: Občina Kostel)

Kostel - V Jakšičih v občini Kostel so nedavno končali obnovo vodnega zajetja. Ob njem so v času prenove izvrtali tudi novo vrtino, s katero bodo zagotovili bolj kakovostno vodo za javni vodovod. Projekt je stal okoli 200.000 evrov.

Po besedah župana Ivana Črnkoviča so se za obnovo odločili, ker so do zdaj zajetje z vodo napajali iz površinskega vira, zaradi česar so morali krajani vodo ob skorajda vsakem deževju prekuhavati. Zdaj so poleg zajetja izvrtali okoli 100 metrov globoko vrtino, iz katere bodo pridobivali bolj kakovostno vodo.

Vrtino bodo po županovih besedah začeli uporabljati, ko bodo opravljena štiri zakonsko določena testiranja. "Za zdaj smo jih opravili tri in vsa so pokazala, da je voda izredno kakovostna," je povedal.

V občini se sicer trudijo, da bi imela javni vodovod vsa gospodinjstva, a so po Črnkovičevih besedah pri tem omejeni z denarjem. Še vedno tudi nimajo urejenega drugega zajetja pitne vode, kot to po njegovih besedah zahteva zakon za primer, da pride do onesnaženja osnovnega zajetja.

V načrtu je, da bi drugi vir vode zagotovili iz kočevskega vodovoda v okviru projekta Soriko, za kar imajo tudi že pridobljeno gradbeno dovoljenje, toda za naložbo, ocenjeno na 1,5 milijona evrov, nimajo dovolj sredstev. "Zato iščemo pomoč pri državi, a zaenkrat neuspešno," je še povedal župan.

STA; M. K.

