BREZPLAČNA podjetniška konferenca

10.11.2022 | 08:00

BREZPLAČNA podjetniška konferenca PODJETNIŠTVO ZA SVETLEŠJO PRIHODNOST, ki jo organizira EUROPE DIRECT Novo mesto, je pred vrati. To je odlična priložnost za vsa podjetja, da se nam pridružijo na dogodku, ki bo v četrtek, 17. novembra, s pričetkom ob 15. uri na Razvojnem centru Novo mesto.

Živimo v času, v katerem so spremembe naša stalnica. Sledimo zelenemu prehodu in digitalizaciji, vendar to ni vse, s čimer se podjetniki soočajo na dnevni ravni. Potrebno je prilagajanje burnemu trgu iz dneva v dan. Slediti inovacijam in trendom v tako hitro spreminjajočem svetu ni lahko. Z letošnjo podjetniško konferenco želimo predati odlično znanje vrhunskih podjetnikov in športnikov, ki vas bodo navdihnili za nadaljnjo podjetniško pot. Vse od primerov dobrih praks v digitalizaciji, pridobivanja investicij in nepovratnih evropskih sredstev do uspešnega podjetniškega udejstvovanja ter nepozabne zgodbe paraolimpijskega športnika Darka Đurića.

PROGRAM:

14:30–15:00 Registracija udeležencev

15:00-15:15 Pozdrav in sprejem direktorja Razvojnega centra Novo mesto

15:15–16:00 BTC CITY – testno okolje za inovativne in razvojne rešitve; Teja Setničar, vodja inovacij in digitalizacije, BTC d. d.

16:00–16:50 Atraktivnost evropskih nepovratnih sredstev, njihov vpliv na razvoj in poslovne odločitve; Beno Stern, direktor Infinita d. o. o.

16:50–17:00 Odmor

17:00–18:00 Štartaj uspešno podjetje; Matija Goljar, Silicon Gardens (Business Gladiator)

18:00–18:50: Z eno roko proti toku; Darko Đurić, Froomcare

18:50–20:00: Mreženje udeležencev

Prijave na dogodek

FB dogodek

Za dodatne informacije smo vam na voljo preko elektronskega naslova: iris.psunder@rc-nm.si.

Dogodek organizira informacijska točka EUROPE DIRECT Novo mesto in je sofinanciran s strani Evropske unije.

Podpirajo pa ga tudi Mestna občina Novo mesto, Občina Škocjan, Občina Mirna Peč, Občina Dolenjske Toplice in Občina Črnomelj.

Oglasno sporočilo