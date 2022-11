FOTO: Šentjernejčani razveselili starostnike; nekateri celo zaplesali s petelinom Jernejem

10.11.2022 | 12:10

Ko je petelin Jernej za ples zaprosil stanovalko DSO Novo mesto, je ta z veseljem privolila in požela aplavz zbranih. Takega para pa še ne!

Novo mesto - Tako malo je včasih treba, da koga razveseliš.

Včeraj popoldne je šentjernejska delegacija prijetno presenetila starostnike v Domu starejših občanov Novo mesto, kjer domujejo tudi mnogi Šentjernejčani. Tak obisk je že kar tradicija, vsako leto jeseni, okrog martinovega.

Kot pove animatorka v domu Mateja Zelič, je takšna navada hvalevredna. Šentjernejska občina je že nekaj časa edina, ki pripravi takšen dogodek, ki razveseli stanovalce doma – včasih je nekaj podobnega pripravljala tudi občina Mirna Peč.

Nastopili so Fantje z vasi, kjer poleg Škocjančanov prepevajo tudi Šentjernejčani, družbo so jim delale članice Društva kmetic Šentjernej.

Šentjernejčani so starostnike razveselili s kulturnim programom. Zapeli so Fantje z vasi, ki so izbrali lepe ljudske pesmi, ko pa je v roke vzel harmoniko Slavko Franko, so mnogi pritegnili z njimi in v dvorani se je zaslišalo petje, mnogim so zaigrala srca v spomin na mlade dni, tudi kaka solzica je stekla.

Manjkali niso niti šentjernejske kmetice in vinogradniki, ki so zbranim v avli postregli s svežimi kifeljčki in vinčkom, kar se pred martinovim spodobi.

A umanjkal ni niti petelin Jernej, zaščitni znak občine Šentjernej, ki je požel veliko občudovanja. Nekatere starostnice so z njim kar zaplesale, mnogi so se objeli in fotografirali z maskoto.

Šentjernejski župan in podžupan, Jože Simončič (na desni) in Janez Selak, ter maskota petelin Jernej

Šentjernejski vinogradniki so postregli z vinčkom.

Harmonikar Slavko Franko je razvedril občinstvo.

Zbrane je nagovoril tudi šentjernejski župan Jože Simončič in jim povedal, da so starejši enakopraven in dragocen del naše družbe, prosil pa jih je tudi, naj življenjske izkušnje in modrosti prenašajo na mlajše rodove. V imenu DSO Novo mesto je vse pozdravila še namestnica direktorice Sonja Jurečič.

Šentjernejčani kmalu lahko v domu v domačem kraju

Že več kot desetletje je slišati, da šentjernejska občina potrebuje in želi v Šentjerneju zgraditi svoj dom starejših občanov. Zdaj se bodo te namere kmalu uresničile.

Občina Šentjernej je lani poleti podpisala koncesijsko pogodbo z avstrijskim podjetjem SeneCura, ki v Sloveniji že gradi več domov za starejših, o gradnji doma Šentjerneju. Podjetje je v tem času odkupilo potrebno zemljišče, pridobilo gradbeno dovoljenje, gradnja naj bi se začela še letos.

Dom s predvidoma 150 mesti bodo postavili na zemljišču med šolo in obrtno-industrijsko cono. Na osnovni analize potreb in povpraševanja bo koncesionar gradil v večini enoposteljne sobe, le 10 od 150 bo dvoposteljnih, s kopalnicami z lastnimi sanitarijami in tušem za osebe, obolele z demenco in drugimi sorodnimi stanji. Na osnovi podatkov bi zlahka dosegel 60 mest za dementne bolnike.

Janez Selak v družbi Šentjernejčanke Emilije Lauševič, ki je svoj čas rada napisala kaj zanimivega tudi za Dolenjski list.

Šentjernejski starostniki, ki starosti ne morejo preživljati doma, so zdaj nameščeni v bližnjih domovih, največ, okrog 15, jih je v Novem mestu, nekaj pa tudi v Krškem, Impoljci, Šmarjeti in drugod. Šentjernejski podžupan Janez Selak - na dogodku je navdušil z recitacijami pesmi o vinu - je v svojem mandatu obiskal že skoraj vse in kot pove, so takšnih srečanj zelo veseli, zanimajo jih novice iz rodnega kraja.

Sicer pa se Šentjernejčani veselijo, da bomo kmalu lahko starost preživljali v domu starejših v svojem domačem kraju.

Besedilo in foto: L. Markelj

