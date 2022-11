Danes brez elektrike

10.11.2022 | 07:00

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo danes:

- od 8:00 do 10:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP STARI LJUBEN SV. VID, izvod 4. PROTI BIRČNI VASI;

- od 8:00 do 10:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PRISTAVA;

- od 11:00 do 13:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RESA, izvod 3. RESA;

- od 10:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP NOVI LJUBEN2, izvod 1. ZGORAJ LEVO.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DRUŽINSKA VAS;

- od 8:00 do 9:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. BREZOVICA.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju Mokronog z okolico (nadzorništvo Mokronog) na območju TP Rakovnik, nizkonapetostno omrežje – Rakovnik predvidoma med 8:30 in 13:00 uro.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Brežice na območju TP Mala dolina in Gaj med 9. in 11. uro, na območju TP Cerina med 12. in 14. uro, na območju TP Dečna sela trgovina, nizkonapetostno omrežje – Gostilna Žagar med 11. in 14. uro, na področju nadzorništva Mokronog na območju TP Gorenje Mladetiče, nizkonapetostno omrežje – Vas med 9. in 11. uro in na področju nadzorništva Krško okolica na območju TP Bohor, nizkonapetostno omrežje – Plešivec-Perko levo med 8. in 14. uro.

M. K.