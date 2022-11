V osmino finala pokala Slovenije Krka, Trimo, Krško, Črnomelj, Kočevje in Ivančna Gorica

10.11.2022 | 08:40

Vse fotografije so s tekme krkašev in Šmartnega. (Foto: MRK Krka)

Rokometaši Moškega rokometnega kluba Krka so v 1/16 finala pokala Slovenije gostovali v Šmartnem pri ekipi RD Herz Šmartno in si z visoko zmago priigrali napredovanje v tem delu tekmovanja. Gostitelje so varovanci trenerja Mirka Skoka premagali 20:39 ( 11:22).

V osmino finala so se prebili tudi rokometši trebanjskega Trima, ki so izločili Ribničane, pa ekipe Krškega, Ivančne Gorice, Črnomlja in Kočevja.

MRK Krka : RD Herz Šmartno

Tekma v dvorani Pungrt se je začela povsem po željah Novomeščanov, ki so že v uvodnih minutah srečanja povsem zasenčili domačine. Na polovici prvega polčasa so krkaši s hitro igro in razpoloženimi posamezniki imeli že deset golov prednosti ( 4:14), do polčasa pa ohranjali prednost in ga končali pri rezultatu 11:22. Daljša klop in kakovost krkine ekipe se je pokazala tudi v drugem delu pokalne tekme. Gostitelji so neuspešno lovili zaostanek, na drugi strani pa so farmacevti s pridom kaznovali vsako napako Šmarčanov, ki so na koncu morali športno priznati premoč Krki. Novomeščani so si tako z visoko zmago, s + 19 priigrali napredovanje v 1/8 finala pokala Slovenije. »S hitrim tempom igre in čvrsto obrambo smo si že na začetku tekme priigrali dovolj prednosti za mirnejše nadaljevanje. V začetku drugega dela smo malce padli v igri, a se tudi hitro zbrali in rutinirano tekmo z visoko prednostjo pripeljali do konca. Današnjo tekmo lahko jemljemo kot pripravo na sobotno tekmo z ekipo iz Dobove. Verjamemo, da tekma ne bo lahka, ampak se nadejamo novih dveh ligaških točk,» je po tekmi povedal Marko Majstorovič.

Statistika:

RD HERZ ŠMARTNO: Sadar (2 obrambi), Muratovič, Kukovica (3 obrambe), Škrabanja 2, Stanič 2, Gradišek, Rozina 3, Ostrež 3, Zupan, Jerina, Jerina 2, Močnik 3, Avsec 5,

MRK KRKA: Brajer (8 obramb), Blaževič 1 (7 obramb), Bradeško 1, Avsec 1, Majstorović 4 (1), Grojzdek, Knavs 10 (3), Vukić 3, Stanojević 3, Rašo 6, Lončar 6, Nosan 3, Kukman 1, Matko,

Sedemmetrovke: RD HERZ ŠMARTNO 2 (0), MRK KRKA 4 (4)

Izključitve: RD HERZ ŠMARTNO 2 minut, MRK KRKA 2 minut

Ekipo Krke že v soboto sicer čaka nova ligaška preizkušnja. V 8. krogu najelitnejšega tekmovanja v SRL bodo v domači dvorani Marof gostili ekipo RK Dobova.

Izidi moških rokometnih tekem 1/16 finala za pokal Slovenije

* Izidi, 1/16 finala:

- sobota, 5. november:

*Velika Nedelja - Frankstahl Radovljica 29:24 (16:13)

- torek, 8. november:

Dol TKI Hrastnik - *Ivančna Gorica 28:36 (15:21)

Drava Ptuj - *Jadran Kozina-Hrpelje 27:34 (17:16)

Pomurje - *Maribor Branik 19:51 (7:27)

Herz Šmartno - *Krka 20:39 (11:22)

- sreda, 9. november:

Butan plin Izola - *Koper 16:17 (8:11)

*Trimo Trebnje - Riko Ribnica 28:27 (14:14)

*Grosuplje - Slovenj Gradec 31:24 (20:22)

Sevnica - *Krško 28:31 (12:16)

Dobova - *Gorenje Velenje 24:33 (11:16)

Nova Gorica - *Črnomelj 36:40 (31:31, 11:16)

*Kočevje - Moškanjci-Gorišnica 36:27 (21:17)

- četrtek, 10. november:

19.30 Arcont Radgona - Ljubljana

- torek, 15. november:

18.00 Celje Pivovarna Laško - Urbanscape Loka

- sreda, 16. november:

18.30 Alples Železniki - Jeruzalem Ormož

- sreda, 14. december:

19.30 Mokerc-Ig - LL Grosist Slovan

* Opomba: ekipe, označene z zvezdico (*), so se uvrstile v osmino finala

STA; M. K.