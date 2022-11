Odškodnine v SB NM in BR - Koliko plačujejo za strokovne napake?

10.11.2022 | 14:40

»V letih od 2017 do 2021 je najvišja izplačana odškodnina znašala okoli 11 tisočakov,« razlagajo iz novomeške bolnišnice, v kateri je na čelu direktorica doc. dr. Milena Kramar Zupan. (Foto: arhiv DL)

Po besedah direktorice Splošne bolnišnice Brežice Anice Hribar pri večini primerov ni šlo za napake, temveč zaplete pri zdravljenju, zato na sistemski ravni v zadnjih letih niso sprejeli sprememb. (Foto: J. K.)

Novo mesto, Brežice - Od leta 2017 do 2021 so pacienti novomeške bolnišnice vložili 46 odškodninskih zahtevkov, izplačanih približno 28.000 evrov odškodnin – Od januarja 2018 do septembra letos so pacienti brežiške bolnišnice zaradi domnevnih strokovnih napak vložili 22 odškodninskih zahtevkov, izplačanih za 165.868 evrov odškodnin

Kdor dela, greši. Tudi v zdravstvu je tako, le da imajo tu napake lahko veliko hujše posledice kot kje drugje. Primerov, ko pacienti ali njihovi svojci menijo, da zanje ni bilo poskrbljeno primerno in strokovno, ni tako malo, da so upravičeni do odškodnine, pa v postopkih, ki sledijo v takih primerih, uspe dokazati le redkim.

»Da bi poiskali ustrezno rešitev in sporazumen dogovor, najprej poteka postopek prve, nato pa, če je treba, tudi druge obravnave. Pri prvi obravnavi je možen dogovor glede povračila nepotrebnih stroškov ali druge škode v vrednosti do 300 evrov,« postopke opisujejo v Splošni bolnišnici Novo mesto. Če dogovor ni mogoč ali pa pacient uveljavlja odškodnino zaradi domnevne strokovne napake, lahko vloži odškodninski zahtevek. Pacient ta zahtevek vloži na bolnišnico ali na zavarovalnico, pri kateri ima bolnišnica urejeno zavarovanje. »Odškodninski zahtevek, ki je naslovljen neposredno na bolnišnico, se v skladu s splošnimi zavarovalnimi pogoji odstopi v reševanje zavarovalnici, hkrati pa pristojni oddelek bolnišnice zaprosimo za opredelitev do navedb v zahtevku, ki se nanašajo na strokovne medicinske očitke. Če je odškodninski zahtevek utemeljen, zavarovalnica izplača nesporni del odškodnine,« sporočajo iz novomeške bolnišnice.

V petih letih so pacienti na novomeško bolnišnico oz. zavarovalnico, pri kateri ima ta zavarovano odgovornost, zaradi domnevnih strokovnih napak naslovili 46 odškodninskih zahtevkov.

Kako so se končali, kakšne so bile izplačane odškodnine? In kako je z odškodninskimi zahtevki v SB Brežice?

Preberite v današnji novi, tiskani izdaji Dolenjskega lista.

Nuša Vavtar