Kandidat za župana Občine Mokronog - Trebelno Uroš Pikl: Iskreno. Pošteno. Za vse.

10.11.2022 | 13:00

Za župana Občine Mokronog - Trebelno znova kandidira Uroš Pikl.

Na včerajšnji novinarski konferenci je predstavil svoj program.

Irena Hren in Uroš Pikl

Mokronog - Za župana Občine Mokronog – Trebelno bo znova kandidiral Uroš Pikl, ki se je za to odločil na prigovarjanje številnih občanov in ker tudi sam želi spremembe. Kot je poudaril na včerajšnji novinarski konferenci, želi ljudem ponuditi drugačen način vodenja občine, v katerega bodo tudi sami vključeni. Njegov slogan je: Iskreno. Pošteno. Za vse.

Zavzemal se bo, da občina pristopi k vzpostavitvi modela participativnega proračuna, ki bi omogočil, da ljudje sami povedo, kateri projekti se jim zdijo najpomembnejši in tako sodelujejo pri razvoju občine. »Med drugim se bom tudi zavzemal za odprto in transparentno delovanje občine,« poudarja 49-letni Pikl, po izobrazbi pravnik, ki je bil pred leti zaposlen na občini Mokronog – Trebelno, nekaj časa je bil tudi direktor Energetike Šentrupert, zadnja leta je samostojni podjetnik.

Po njegovem mnenju je trenuten razvoj občine zaspal. »Nimamo turistične vizije razvoja kraja, nimamo vizije umeščanja gospodarstva, ni stanovanjske politike za mlade in drugo,« pravi Pikl, ki si bo kot župan prizadeval, da se to spremeni. Moti ga, da je v občini le ena trgovina in en bankomat, zato se bo zavzemal, da pripelje še kakšnega trgovca.

Na letošnjih lokalnih volitvah kandidira kot kandidat stranke Vesna – zelena stranka; na novinarski konferenci sta mu podporo izrazila tudi predsednica in predsednik omenjene stranke Urša Zgojznik in Uroš Macerl. Če bo izvoljen za župana, bo spodbujal energetsko samooskrbo občine in razvoj naložb v obnovljive vire energije.

Med njegovimi nalogami je tudi obuditev in nadgradnja kulturnih prireditev v občini, kot so pustni karneval, Kresna noč, pohod po Vorančevi poti, festival Ah, te orglice … »Kresna noč je ena najpomembnejših prireditev za prepoznavnost občine, zato mora imeti svojo postavko v proračun. Financiranje zanjo zagotovi občina, za vsebino pa poskrbijo lokalna društva,« razmišlja Pikl. Po njegovih besedah je treba tudi znižati komunalni prispevek za nezahtevne objekte, poudarja tudi povezovanje in sodelovanje s sosednimi občinami za lažje uresničevanje večjih projektov.

Pikl v volilni enoti 4 kandidira tudi za občinskega svetnika. Na novinarski konferenci so predstavili še preostala dva kandidata Vesne - zelene stranke za občinski svet; v volilni enoti 2 se poteguje Irena Hren, v volilni enoti 6 pa njen brat Martin Hren.

Besedilo in fotografije: R. N.