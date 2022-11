Županske volitve: V Novem mestu med prednostnimi nalogami ureditev prometa in stanovanja

10.11.2022 | 14:30

Gregor Macedoni

Novo mesto - Kandidata za župana Mestne občine Novo mesto med svojimi prednostnimi nalogami napovedujeta ureditev gostega mestnega prometa ter stanovanj za starejše občane in mlade družine. V soočenja za STA sta odgovarjala še na vprašanje, kako bi se lotila urejanja romske problematike glede izobraževanja, zaposlenosti, kriminala in boljših bivalnih razmer.

Gregor Macedoni, 49 let, diplomirani inženir elektrotehnike in magister znanosti iz ekonomskih ved (skupina volivcev)

Rojen Novomeščan, v zadnjih dveh mandatih župan in pred tem dva mandata občinski svetnik, napoveduje izboljšanje prometne infrastrukture v vsej občini, bistveno povečanje fonda javnih najemniških stanovanj in prenovo Narodnega doma. Ureditev gostega mestnega prometa in odpravo pogostih zamaškov pričakuje od izgradnje mestnih obvoznic z novima mostovoma prek Krke. Napoveduje nadaljevanje prenove državnih in občinskih cest in prenovo še neprenovljene prometne infrastrukture. Glede romske problematike opozarja, da jo je treba reševati z medresorskim pristopom na ravni države. Glavni cilji morajo biti zagotovitev varnosti in zmanjšanje kriminala, povečanje deleža romskih otrok, ki končajo vse razrede osnovne šole, in zaposlovanje odraslih Romov.

Srečko Vovko, 55 let, magister ekonomskih in poslovnih ved in diplomirani radiološki inženir (SD)

Glavni radiolog zaposlen v novomeški bolnišnici in v zadnjem mandatu občinski svetnik SD med prednostnimi nalogami napoveduje izgradnjo dnevnih centrov in varovanih stanovanj za starejše, stanovanj za mlade družine in perspektivne gospodarske kadre ter ureditev mirujočega prometa z novo parkirno hišo v mestnem središču. Rojen Novomeščan bi za ureditev preostalega prometa med drugim uredil brezplačni javni prevoz. Meni, da je treba zgraditi dodaten most prek Krke in obvozno cesto ter čim prej začeti gradnjo južnega kraka ceste tretje razvojne osi. Izboljšati je treba železniško povezavo in uveljaviti različne mobilnostne rešitve. Glede romske problematike pravi, da jo je treba reševati skupaj z vsemi vpletenimi deležniki, rešitev pa morda biti strateška in dolgoročna.

