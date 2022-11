V Brezje po petarde; vlamljala najstnika; 70 tisočakov škode v požaru

Včeraj okoli 7.30 so bili policisti PP Novo mesto obveščeni, da naj bi na območju Novega mesta nekdo vlomil v skladiščne prostore in ukradel več prehrambenih izdelkov v vrednosti okoli 400 evrov. Policisti PP Črnomelj so na območju železniške postaje nekaj pred 11. uro izsledili dva osumljenca z območja Črnomlja, ki sta imela pri sebi več predmetov, za katere so posumili, da so ukradeni. V nadaljevanju so ugotovili, da gre za blago, ukradeno na območju Novega mesta. Predmete so jima zasegli, zoper 18-letnega in 17-letnega osumljenca bodo na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo, poročajo s PU Novo mesto.

Drzna tatvina

Okoli devete ure sta se do stanovanjske hiše v Metliki, kjer prebiva starejša stanovalka, z osebnim avtomobilom pripeljala dva moška. S pretvezo, da sta delavca telekomunikacijskega podjetja, sta vstopila v hišo. Eden jo je s pogovorom zamotil, drugi pa je preiskal prostore in ukradel okoli 400 evrov. Oškodovanka je šele po njunem odhodu ugotovila, da je bila žrtev tatov. Policisti nadaljujejo s preiskavo in aktivnostmi za izsleditev osumljencev.

Občanom policisti svetujejo previdnost ob obiskih neznancev. Opažajo, da so žrtve drznih tatvin predvsem starejši, in sicer v dopoldanskem času. Žrtve zamotijo s pogovorom in se predstavljajo kot delavci elektro, komunalnih ali gradbenih podjetij, odkupovalci železa, serviserji in podobno. Njihov glavni namen je, da žrtev zvabijo iz hiše in preusmerijo njeno pozornost, sostorilci pa v tem času vstopijo v hišo, oškodovanci pa največkrat šele po njihovem odhodu ali celo v naslednjih dneh ugotovijo, da so bili okradeni.

Tujcev naj ljudje ne vabijo v hiše in jih imajo ves čas pod nadzorom, opozarjajo policisti. Tudi v primeru, da hišo zapustijo le za kratek čas ali ob delu na bližnjem vrtu, naj vrata zaklepajo in imajo ključ pri sebi. Ob pojavu sumljivih oseb naj bodo pozorni na njihov osebni opis, si zapišejo registrsko številko vozila in o tem takoj obvestijo policiste na številko 113.

Tatvine

Z delovišča v Novem mestu je v noči na sredo nekdo ukradel več električnih vodnikov, vtikače in vtičnice. Izvajalca del je oškodoval za okoli 1700 evrov.

Med 6. 11. in 9. 11. je s strehe objekta v Krškem neznanec potrgal okoli 15 metrov bakrenih žlebov.

Zasegli 1344 petard

Policisti PP Novo mesto so zaradi suma posesti prepovedanih pirotehničnih izdelkov pridobili odredbo sodišča in opravili hišno preiskavo na naslovu bivanja 37-letnega moškega iz Brezja. Med hišno preiskavo so našli in zasegli 32 zavojev, v katerih je bilo 1344 prepovedanih petard. Zoper 37-letnika bodo uvedli prekrškovni postopek zaradi kršitev določil Zakona o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih.

Zakon določa, da se z globo od 400 do 1200 evrov za prekršek kaznuje posameznik, ki prodaja, kupuje, poseduje ali uporablja ognjemetne izdelke, ki so namenjeni le pravnim osebam ali podjetnikom, ki imajo ustrezno dovoljenje, ali ognjemetne izdelke kategorije F2 in F3, katerih glavni učinek je pok. Policisti take predmete zasežejo tudi v primeru, če niso storilčeva last. Zoper kršitelje bodo dosledno ukrepali, napovedujejo na PU.

Nasilje v Brezju

Nekaj pred 21. uro so policiste poklicali na pomoč iz naselja Brezje, kjer naj bi pijan moški žalil družinske člane in jim grozil. 30-letni kršitelj se tudi po prihodu policistov ni pomiril in ni upošteval ukazov, zato so zoper njega uporabili prisilna sredstva, ga obvladali in odpeljali v prostore za pridržanje. Zaradi kršitev mu bodo izdali plačilni nalog.

70 tisočakov škode v požaru

Včeraj dopoldne je zagorela delavnica v Volčkovi vasi na območju PP Šentjernej. Požar, ki je zajel celoten objekt, so gasilci omejili in pogasili. Kriminalisti Sektorja kriminalistične policije PU Novo mesto so opravili ogled požarišča in nadaljujejo s preiskavo in ugotavljanjem vzroka za nastanek požara. Po nestrokovni oceni je nastalo za okoli 70.000 evrov premoženjske škode.

Prek meje na tovornjaku, vlaku in peš

Na mejni prehod Obrežje je na vstop v Slovenijo pripeljal voznik tovornega vozila srbskih registrskih oznak. Policisti so v tovornem delu odkrili tri državljane Afganistana, ki so jih so po zaključenem postopku predali hrvaškim varnostnim organom.

Policisti PMP Dobova so na tovornem vlaku, ki je iz Srbije prevažal žito, v enem izmed vagonov odkrili tri državljane Palestine, tudi njih so predali hrvaškim varnostnim organom.

Policisti sopoleg tega na območju PP Brežice (Laze, Rigonce, Ribnica, Obrežje, Jesenice, Gabrje pri Dobovi, Nova vas pri Mokricah) izsledili in prijeli 14 državljanov Rusije, osem državljanov Irana, osem državljanov Indije, štiri državljane Sirije, tri državljane Iraka, pet državljanov Maroka, tri državljane Pakistana, tri državljane Konga, državljana Alžirije, državljana Angole in državljana Tunizije.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so v minulem dnevu skupno posredovali v 62 nujnih primerih in na številko 113 prejeli 222 klicev. Obravnavali so osem prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda. Posredovali so zaradi desetih kršitev javnega reda in miru in v Novem mestu pridržali kršitelja. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj vlomov in tatvin. Posredovali so zaradi najdbe neeksplodiranih ubojnih sredstev, poskusa izmika mejni kontroli in nezakonitih prehodov državne meje, danes še poročajo s PU Novo mesto.

