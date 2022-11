NS.i in SLS skupaj na volitve

10.11.2022

Brežice - Nova Slovenija in Slovenska ljudska stranka bosta v Brežicah nastopili na lokalnih volitvah s skupno listo kandidatov za občinske svetnike, kot so njuni predstavniki pojasnili njuni predstavniki na nedavni predstavitvi v brežiški restavraciji Štefanič.

V skupnem nastopu imata stranki liste kandidatov v vseh volilnih enotah in pričakujeta izvolitev treh kandidatov v občinski svet. Anton Žnideršič je nosilec liste v volilni enoti 1, Milena Tomše je nosilka v 2. volilni enoti, Franc Vranetič je nosilec v 3. in Jože Denžič v 4.

Stranki skupaj podpirata županskega kandidata Ivana Molana. Pripravljeni sta po volitvah podpreti izvoljenega županskega kandidata v njegovih predlogih, ki bodo koristili razvoju občine.

Kot pravijo v strankah, člane obeh povezujejo podobni pogledi na nadaljnji razvoj občine, pri čemer izpostavljajo težnjo po enakomernem razvojem mesta in podeželja. Podpirajo razvoj občine, s katerim bo lokalna skupnost ohranila poseljenost in ustvarjala možnosti za življenje mladih. Poudarjajo pomen podpornega okolja za razvoj gospodarstva in v njem zlasti turizma ter sodobnega kmetijstva, ki bo zanimivo za vse generacije. Usmeriti želijo vse moči v skrb za zdravje in bogato družbeno in društveno življenje, kot pravijo v strankah.

