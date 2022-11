FOTO: S ceste na streho; voznika rešili

10.11.2022 | 17:00

Danes dopoldne ob desetih je v Soteski, občina Dolenjske Toplice, tovorno vozilo zdrsnilo s ceste in se prevrnilo na streho. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator, reševalcem pomagali pri oskrbi in prenosu poškodovanega voznika, s tehničnim posegom vozilo postavili na kolesa, pomagali pri nalaganju na vlečno vozilo in nevtralizirali razlite motorne tekočine, poročajo na regijskem centru za obveščanje.

Reševalci NMP Novo mesto so voznika na kraju oskrbeli in ga prepeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto.

M. K.

