Pokalo po cestah - avto in avtobus; dve osebni; tovornjak v ograjo

10.11.2022 | 19:00

Simbolna slika (Foto: FB PKD)

Danes dopoldne ob 10.42 sta v naselju Brege, občina Krško, trčila osebno vozilo in avtobus. Gasilci PGE Krško so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator in opravili pregled terena zaradi morebitni izteklih motornih tekočin. Reševalci NMP Krško so oskrbeli eno osebo in jo prepeljali v UC Brežice.

Ob 8.37 sta v Puščavi, občina Mokronog-Trebelno, trčili osebni vozili. Gasilci PGD Trebnje in Mokronog so zavarovali kraj dogodka, na vozilih odklopili akumulatorja, usmerjali promet ter pomagali reševalcem in vlečni službi pri odstranitvi vozil. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Trebnje so na kraju oskrbeli eno osebo in jo prepeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Ob 14.58 pa se je na avtocesti med izvozom Mirna Peč in Trebnje vzhod, občina Mirna Peč, tovorno vozilo zaletelo v odbojno ograjo, se zavrtelo in obstalo na pasu za počasna vozila. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Trebnje so zavarovali kraj dogodka, nevtralizirali razlite motorne tekočine, s tehničnim posegom poravnali odbijače, da je tovorno vozilo lahko v spremstvu policije odpeljalo z avtoceste. Gasilci so še očistili nanešeno zemljino in oprali cestišče. Voznika so na kraju pregledali in oskrbeli Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto. Dežurni delavci DARS-a so poskrbeli za ureditev prometne signalizacije.

M. K.