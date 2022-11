V črnomaljskem vrtcu rešili prostorsko stisko

11.11.2022 | 11:40

Foto: Občina Črnomelj

Župan Andrej Kavšek, direktor podjetja TGH Stjepan Jarnević, direktor družbe CGP Martin Gosenca in ravnateljica Vrtca Otona Župančiča Stanka Kure so slavnostno odprli novo zgrajeni vrtec.

Črnomelj - V Loki v Črnomlju so na mestu maja lani porušene stare vrtčevske zgradbe včeraj popoldne uradno odprli novozgrajeni sodobni otroški vrtec Loka, ki deluje pod okriljem črnomaljskega Vrtca Otona Župančiča. Celotna naložba je stala nekaj manj kot 5,27 milijona evrov, občina je dobrih 610.000 evrov zanjo dobila iz Eko sklada. Preostanek je pokrila sama.

Nova stavba enote Loka ima 14 oddelkov z vsemi spremljajočimi in upravnimi prostori. Naložba je obsegala tudi nakup opreme in ureditev okolice vrtca, je navedel črnomaljski župan Andrej Kavšek.

Z omenjeno 14-oddelčno gradnjo so v Črnomlju prišli do približno 2200 kvadratnih metrov nove uporabne površine, medtem ko je imela stara vrtčevska zgradba iz leta 1976 le slabih 570 kvadratnih metrov neto površine. Tako so rešili perečo prostorsko stisko črnomaljskega vrtca, je dodal župan.

Po občinskih podatkih so novo vrtčevsko stavbo zgradili ob upoštevanju energetsko-varčnih smernic in s ciljem čim manjših izpustov v okolje. Naložba je vplivala tudi na ekološko vest otrok in drugih občanov, so pristavili.

Ravnateljica črnomaljskega Vrtca Otona Župančiča Stanka Kure je pojasnila, da so v novi zgradbi združili vrtčevske oddelke, ki so bili pred tem razsejani po Črnomlju oz. na šestih mestih. Med temi je bila tudi problematična vrtčevska enota na Majerju s približno 40 vrtičkarji.

To je namreč po negodovanju staršev nad tamkajšnjimi razmerami konec leta 2017 obiskala inšpekcija in ugotovila več nepravilnosti ter resornemu ministrstvu posledično predlagala njen izbris iz razvida izvajalcev javno veljavnih programov. Takratno občinsko vodstvo se je nato odločilo, da bo omenjeno enoto preselilo v novozgrajeni nadomestni vrtec Loka in vrtec na Majerju ukinilo.

V Vrtcu Otona Župančiča z enotama Loka in Čardak s skupaj približno 75 zaposlenimi imajo v zadnjem šolskem letu vpisanih 360 otrok. Od teh jih je 250 nameščenih v novi enoti Loka. Ena tamkajšnja igralnica je še prazna, zmogljivost novih vrtčevskih prostorov pa je 260 otrok. V novi vrtec so otroke preselili 2. novembra, je še navedla Kuretova.

Sicer pa bo ob novem vrtcu v kratkem stekla gradnja nove stavbe Osnovne šole Loka. Njen starejši del, ki ga je močno načel čas, dodatno pa ga je leta 2018 poškodovala izredno debela toča, so že porušili in njegovem mestu ulili temeljno betonsko ploščad za novogradnjo.

Pravnomočno gradbeno dovoljenje zanjo v Črnomlju pričakujejo prihodnji teden, takoj po njegovem prejetju pa bodo začeli graditi. Gradnja in druga dela naj bi vzeli približno poldrugo leto, je napovedal župan.

Ocenil je tudi, da bo šlo za najdražjo naložbo v osnovno šolstvo v Sloveniji v zadnjih 15 letih in za eno največjih naložb v Občini Črnomelj v zadnjih desetletjih. Celotno naložbo so sicer ocenili na približno 12 milijonov evrov. Država bo zanjo prispevala skoraj sedem milijonov evrov in Eko sklad 1,3 milijona evrov. Preostanke naložbenih stroškov bo pokrila občina, je še povedal Kavšek.

STA; M. K.