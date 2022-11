Padel je, pomagali so mu gasilci; dimniški požar

11.11.2022 | 07:00

Simbolna slika (Foto: arhiv; PGD Skopice)

Včeraj ob 6.57 so v Vavti vasi, občina Straža, gorele saje v dimniku stanovanjske hiše. Gasilci PGD Vavta vas so nadzorovali gorenje saj, s peno hladili dimnik, s termovizijsko kamero pregledali dimnik in okolico ter prepovedali kurjenje do prihoda dimnikarja.

Padel je, pomagali so mu gasilci

Davi ob 4.27 je v naselju Apnenik pri Boštanju, občina Sevnica, občan padel in se ni mogel sam pobrati. Pomoč so mu nudili gasilci PGD Boštanj, ki so občana dvignili in posedli na stol.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes:

- od 8:00 do 12:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BEGRAD, na izvodu bloki Zadružna cesta;

- od 8:00 do 12:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DRAGE ČR, na izvodu Gubčeva ulica.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 8:00 do 12:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP JELŠE.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

- od 8:00 do 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP Dol. vas pri Mirni peči, izvod 3. BREZENCE;

- od 8:00 do 9:30 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KAMNI VRH 2;

- od 9:45 do 10:30 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KAMNI VRH;

- od 11:30 do 12:30 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MIZARSTVO GABROVKA;

- od 13:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP LAZAR.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju Krško mesto (nadzorništvo Krško mesto) na območju TP Polšca, nizkonapetostno omrežje – Blok Des vila predvidoma med 9. in 14. uro, na območju TP Brege 2 pa predvidoma med 10. in 11. uro; na področju Brežice z okolico (nadzorništvo Brežice) na območju TP Železne jame, Sela Dobova, Sela, Bukošek križišče, Bukošek, Bukošek Laze, Bukošek Gabernica, Cundrovec in Črnc predvidoma med 8.30 in 11.30 uro.

M. K.