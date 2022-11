Povezava od Šentjerneja do avtoceste zdaj veliko bolj varna

Tomaž Willenpart in Jože Simončič sta prerezala trak prenovljene ceste Drama - Šentjernej.

Župan Jože Simončič se veseli nove pridobitve za Šentjernej.

Mnogi vaščani so se udeležili otvoritve.

Družina Mencinovih je otvoritev pripravila na njihovem dvorišču.

Drama - Ljudem danes veliko pomenijo dobre in varne ceste oz. cestne povezave. Zato so se mnogi razveselili obnove regionalne ceste Drama – Šentjernej z vso pripadajočo infrastrukturo v dveh naseljih: Roje in Drama.

Včeraj sta trak nove pridobitve prerezala župan občine Šentjernej Jože Simončič in v imenu Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo (DRSI) Tomaž Willenpart, vodja Sektorja za investicije v ceste.

»Gre za glavni dostop oz. povezavo med Šentjernejem in avtocesto , ki je bil zelo dotrajan. Pomemben je gospodarski vidik, prevoz blaga in ljudi, pa vidik varnosti, tudi šoloobveznih otrok, za katere smo postavili pločnike in avtobusna postajališča ter javno razsvetljavo. A tudi lepa ureditev kraja je za Šentjernej zelo pomembna, saj želimo biti urejeni in dvigovati kakovost bivanja za prebivalce in obiskovalce,« je dejal Jože Simončič, vesel korektnega in konstruktivnega sodelovanja z državo, ki si ga želi tudi v bodoče.

Direkcija se je pred leti odločila za projekt obnove državne ceste od avtocestnega odseka Dobruška vas – Šentjernej. Prvi je bil na vrsti odsek na škocjanski strani projekt skozi Dobravo, sledilo je krožišče GTC Škocjan in sedaj obnova ceste skozi Dramo in Roje do Šentjerneja.

Kot je povedal Tomaž Willenpart, gre za klasično ureditev skozi dve naselji s pripadajočo infrastrukturo: pločniki, javno razsvetljavo, izven naselij pa so se poslužili t.i. hladne reciklaže.

Župan se je vsem zahvalil za uspešno izvedeno investicijo - podjetju STRABAG ter podizvajalcu Gradnje Boštanj d. o. o. ter stalim, pa tudi vsem vaščanom, ki so v enoletnem obdobju gradnje morali malo potreti. Obnova je namreč potekala ob prometu.

Vrednost naložbe – blagoslovil jo je šentjernejski župnik g. Anton Trpin - znaša slaba dva milijona evrov, pri čemer je na breme občine padla dodatna infrastruktura, ostalo je financirala DRSI.

Načrti z DRSI za naprej

V občini se z DRSI že pogovarjajo o naslednjih projektih.

Tomaž Willenpart pravi, da jih v Šentjerneju čakajo še novi projekti.

Kot je povedal Tomaž Willenpart, bo najprej na vrsti ureditev krožnega križišča pri OŠ Šentjernej oz. igrišču, potem pa t.i. obvoznica oz. obnova občinske ceste iz smeri Kostanjevica skozi industrijsko cono do državne ceste Šentjernej – Dobruška vas, da bi se tranzit umaknil iz centra občine.

Ta cesta bo v bodoče, ko bo v celoti obnovljena, služila kot obvoznica. Sledi prekategorizacija ceste – sedanja regionalna cesta bo postala občinska, nova cesta čez cono pa državna. Dolgotrajnejši projekt pa bo drugi del obvoznice v smeri Novega mesta, kjer čaka še umeščanje trase v prostor, saj gre za občutljiva kmetijska zemljišča.

Slovesno odprtje naložbe v Drami so z glasbenimi nastopi popestrili učenci Glasbene šole Marjana Kozine Novo mesto, iz oddelka v Šentjerneju, dobro pogostitev pa je pripravila družina Mencin.

Besedilo in foto: L. Markelj

