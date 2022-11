Klemen Slakonja kot Tesla; libretist Nejc Gazvoda

Klemen Slakonja v vlogi Nikole Tesle

Ustvarjalna ekipa (Foto: STA)

Maribor - Opera in Balet Slovenskega narodnega gledališča (SNG) Maribor bosta danes premierno uprizorila operni muzikal Tesla. Glasbena noviteta, ki sta jo soustvarila libretist Nejc Gazvoda in skladatelj Slavko Avsenik mlajši, si za izhodišče jemlje lik izumitelja Nikole Tesle in njegovo človekoljubje. V glavni vlogi nastopa Klemen Slakonja.

Libretista Nejca Gazvodo je znanstvenik Nikola Tesla (1856-1943) pritegnil predvsem kot človek. "Kar me je povleklo, da sem našel zgodbo za ta libreto, je bila njegova človeška nenavadnost, celo izgubljenost v tem svetu, ki ga je skozi fiziko obvladal do obisti, drugače pa niti ne. Človek, ki se zavestno odpove, da bo postal najbrž najbogatejša oseba na svetu, ker hoče pomagati prijatelju, v kapitalizmu najbrž kotira visoko na lestvici duševnih bolezni, v mojem vrednostnem sistemu pa kotira 'samo' zelo visoko. Zanimala me je ta plat," je povedal.

"Tako imenovane velike osebnosti so vse bolj vezane na kapital in kot take neločljive od svojih podjetij, ki nas držijo za vrat. V genialnosti ni več romantike - če je kdaj sploh bila. Skupaj smo na tej ladji, in če bi kdo to razumel, bi to bil Tesla. Skrb za vse je namreč tudi skrb zase. Preveč smo povezani. Strah pa me je, da tega ne razumejo tisti, ki bi lahko za to kaj storili," je Gazvoda zapisal v gledališkem listu.

Glasba je delo Slavka Avsenika mlajšega. "Kar nekaj časa sem porabil za razglabljanje in eksperimentiranje, dokler nisem našel začetka klobčiča, ki se je naprej odvil spontano - ponovno in do konca. Ko sem vstopil v delovni proces, se je ob odkrivanju vsebinske moči njegovega libreta razočaranje kaj kmalu prelevilo v čisto navdušenje, saj je poleg zanimivih zapletov omogočilo tudi združitev opere in muzikala v nekaj, kar mi je bilo v tem primeru izrazno še bliže - operni muzikal," je pojasnil.

Dirigent uprizoritve je umetniški vodja mariborske Opere Simon Krečič, po besedah katerega partitura smiselno sledi vsebini in času dogajanja opere, pri tem pa se mojstrsko poigrava z najrazličnejšimi glasbenimi slogi in obdobji. "Tako imamo dele, napisane v popolnoma klasičnem, mestoma celo polifonem opernem glasbenem jeziku, nato se sprehodimo preko salonske glasbe valčka konca 19. stoletja, tanga in drugih plesnih ritmov, mimo popularne glasbe današnjih dni, od zvokov rocka, pop baladnih napevov pa vse do za Teslo neizbežne elektronske glasbe," je povedal.

Režiser Aleksandar Popovski je dodal, da je bil Tesla prvovrsten umetnik. "Njegove ideje o svetu in energije so zame primeri čiste umetnosti, ki presegajo zamejenost prostora-časa, in v skladu s tem smo zasnovali tudi koncept uprizoritve opernega muzikala," je povedal.

Poleg Slakonje nastopajo še Sabina Cvilak, Jaki Jurgec, Dada Kladenik, Martin Sušnik, Dušan Topolovec, Mihael Roškar, Lucija Krašovec, Petra Crnjac, Mojca Potrč, Marko Škofič, Sebastijan Čelofiga, Bogdan Stopar, Tomaž Planinc ter baletni ansambel, operni zbor in simfonični orkester SNG Maribor.

