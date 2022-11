Veliko zvite pločevine

11.11.2022 | 11:00

V Soteski se je prevrnil 28-letni voznik tovornjaka. (Foto: FB PKD)

Na Policijski upravi Novo mesto v današnjem poročilu med drugim pojasnjujejo okoliščine včerajšnjih prometnih nesreč.

Ob 8.30 se je zgodila nesreča z udeležbo dveh osebnih avtomobilov v Puščavi pri Mokronogu. Policisti so ugotovili, da je zanjo odgovoren 52-letni voznik, ki je pri zavijanju na dvorišče stanovanjske hiše odvzel prednost 71-letnemu vozniku. V trčenju se je 71-letni voznik lažje poškodoval, oskrbeli so ga v bolnišnici. Policisti so povzročitelju nesreče zaradi kršitve cestno prometnih predpisov izdali plačilni nalog.

Okoli 10. ure so bili policisti obveščeni o prevrnjenem tovornem vozilu v Soteski (več fotografij na voljo tu). Policisti so ugotovili, da je 28-letni voznik tovornega vozila zaradi prevelike hitrosti na mokrem vozišču izgubil oblast nad vozilom in se prevrnil. Lažje poškodovanega voznika so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico.

Ob 10.15 se je zgodila prometna nesreča v krožnem križišču v Trebnjem, kjer je 69-letni voznik osebnega avtomobila na prehodu za pešce trčil v 66-letnega pešca, ki je prečkal cesto. Pešec se je v nesreči lažje poškodoval.

Ob 10.45 so bili krški policisti obveščeni o prometni nesreči v naselju Brege. Opravili so ogled in ugotovili, da je za nesrečo odgovorna 68-letna voznica osebnega avtomobila, ki je zaradi prevelike hitrosti izgubila oblast nad vozilom in trčila v avtobus, ki ga je vozil 51-letni voznik. V času nesreče v avtobusu ni bilo potnikov. Voznici, ki se je v nesreči lažje poškodovala, so policisti zaradi kršitve izdali plačilni nalog.

Pod vplivom alkohola in brez vozniškega dovoljenja

Policisti PP Krško so med kontrolo prometa na Senovem ustavili voznika osebnega avtomobila znamke Peugeot. Med postopkom so ugotovili, da 56-letni voznik nima veljavnega vozniškega dovoljenja, v litru izdihanega zraka pa je imel 0,52 miligrama alkohola. Avtomobil so mu zasegli, zaradi kršitev izdali plačilni nalog in na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Nekaj po 21. uri so policisti PP Metlika med kontrolo prometa zaradi nezanesljive vožnje ustavili voznika osebnega avtomobila Renault kangoo. Ugotovili so, da 39-letni voznik nima veljavnega vozniškega dovoljenja, vozil pa je neregistriran avtomobil, na katerem so bile nameščene tuje registrske tablice. Kršitelj je imel v litru izdihanega zraka 0,96 miligrama alkohola. Avtomobil so mu zasegli in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Vlomili v delavnico

V okolici Trebnjega je v noči na četrtek nekdo vlomil v delavnico ob stanovanjski hiši in ukradel orodje in posode z motornim oljem. Z vlomom in tatvino je lastnika oškodoval za okoli 500 evrov.

Migranti

Na mejni prehod Obrežje je na vstop v Slovenijo pripeljal voznik tovornega vozila srbskih registrskih oznak. Policisti so na podvozju odkrili dva državljana Maroka.

Policisti PMP Dobova pa so na podvozju tovornega vlaka, ki je pripeljal iz Turčije, odkrili enega Maročana. Tujce so po zaključenih postopkih predali hrvaškim varnostnim organom

Policisti so poleg tega na območju PP Brežice (Globočice, Loče, Rigonce, Slovenska vas, Brežice in Obrežje) izsledili in prijeli 23 državljanov Indije, šest državljanov Maroka, šest državljanov Rusije, štiri državljane Afganistana in tri državljane Pakistana in na območju PP Črnomelj (Preloka) dva državljana Burundija, državljana Libije in državljana Konga.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so v minulih 24. urah skupno posredovali v 63. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 210 klicev. Obravnavali so štiri prometne nesreče, v katerih so se udeleženci lažje poškodovali, in osem nesreč z gmotno škodo. Zasegli so vozila trem, ki niso imeli veljavnih vozniških dovoljenj. Posredovali so zaradi desetih kršitev javnega reda in miru, obravnavali sume vloma, poškodovanja tuje stvari in tatvin. Posredovali so zaradi poskusov izmika mejni kontroli in nezakonitih prehodov državne meje.

M. K.