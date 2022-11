Bernardka Krnc znova za županjo Šmarjeških Toplic: prioriteta voda in uspešno črpanje nepovratnih sredstev

11.11.2022 | 14:15

Mag. Bernardka Krnc se po štirih letih premora, ko je počela marsikaj - med drugim je postala državna notranja revizorka in se izobraževala na mnogih področjih - znova poteguje za županski stolček v občini Šmarješke Toplice.

Šmarjeta - V boj za županski stolček se v Občini Šmarješke Toplice znova podaja nekdanja županja Bernardka Krnc, mag. ekonomskih znanosti, univ. dipl. ekonomistka. Občino je vodila prva dva mandata, leta 2018 pa jo je po volilnih zapletih za dva glasova premagal mag. Marjan Hribar.

Krnčeva, ki je zdaj zaposlena v Društvu Šola zdravja, kandidira pod okriljem stranke Gibanje Svoboda, »zaradi finančne in politične podpore, ker če se znova ponovi zgodba izpred štirih let, da ne ostanem spet sama. Sicer sem še vedno neodvisna in verna, ostajam pri svojih vrednotah,« je dejala na sinočnji predstavitvi svojega volilnega programa v družbenem domu v Šmarjeti.

Gregor Kaplan, Uroš Brežan in Bernardka Krnc

Poudarila je, da ne obljublja gradov v oblakih, ampak le želi nadaljevati pošteno in trdo delo ter uspešno črpanje nepovratnih sredstev iz državnega in evropskega proračuna, kjer se šmarješka občina po njenem v zadnjem mandatu ni najbolje izkazala, sama pa se je na tem področju še izpopolnila. Občina namreč potrebuje še marsikaj in samo z lastnimi sredstvi ne bo šlo. Sicer je na predstavitvi pohvalila delo sedanjega občinskega vodstva, kjer so bili uspešni.

Glavne prioritete

Krnčeva kot glavne prioritete na bodočem županskem stolčku našteva: zagotovitev pitne vode iz javnega vodovoda za vse prebivalce, zaradi česar si bo prizadevala za nadaljevanje gradnje vodovoda Vinji Vrh – visoka cona; za nadaljnjo ureditev javne kanalizacije v naseljih oz. MKČN; za ustvarjanje novih delovnih mest za mlade; za boljšo samooskrbo na prehranskem in energetskem področju, ter enakomerne razvoj vaških središč, pri čemer Bela Cerkev s HŽD ostaja kulturno središče, Šmarjeta s Karlovško rojstno hišo, trgom, fontano cvička in obnovljeno Moletovo štalo šolsko središče občine.

Okoljski minister Uroš Brežan je domov odšel z dobro vinjevrško pogačo.

Pomembna skrb ji bo kvalitetno predšolsko varstvo in osnovnošolsko izobraževanje, pri čemer pohvali izgradnjo prizidka k OŠ Šmarjeta, za kar je občini pod Hribarjevim vodstvom uspelo pridobiti nepovratna sredstva, a zraven Krnčeva pove, da so do gradbenega dovoljenja prišli že leta 2017, pa ni bilo nobenega razpisa.

Med prednostne projekta kandidatka za šmarješko županjo uvršča še izgradnja Aqua centra z muzejem vode, center kolesarstva in nordijske hoje, nadaljnji razvoj bisera Klevevž, kjer mora termalni izvir ostati v občinskih rokah, ter podporo nevladnim organizacijam oz. društvom.

Med novostmi, ki bi jih Krnčeva uvedla, je tudi participativni proračun, kjer bi občani odločali o porabi dela sredstev proračuna.

Zakaj spet kandidira

Med poslušalci v dvorani ni manjkalo sedanjih občinskih svetnikov.

Vnovična županska kandidatura Bernardke Krnc je presenečenje za mnoge. Sama pravi, da gre za eno najtežjih odločitev v življenju.

Povedala je, da kandidira zaradi nepotizma, skromnega pridobivanja nepovratnih sredstev za razvojne projekte, neizpeljanih obljubljenih projektov trenutnega vodstva (športna dvorana, kanalizacija po vaseh), neenakomernega razvoja občine in okoriščanja posameznikov ob izvajanju naložb na račun javnih sredstev ter nepreglednega upravljanja z javnim denarjem in neupravičene porabe javnih financ za osebne kazenske ovadbe, trgovanj z zemljišču v TSGC Dolenje Kronovo in nekorektno zaključenih lokalnih volitev 2018.

Na predstavitvi za županjo, ki ji je sledila okrogla miza na temo zaščite vodnega vira Jezera - udeležili so se je še minister za okolje in prostor Uroš Brežan ter kandidat za župana občine Trebnje Gregor Kaplan, prišla pa je tudi delegacije Gibanja Svoboda iz Novega mesta - je Krnčeva predstavila še dva kandidata za občinska svetnika Gibanja Svoboda: Silvo Marzel iz Bele Cerkve in Sandija Mušiča iz Šmarjeških Toplic.

Besedilo in foto: L. Markelj

Galerija