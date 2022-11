Zdravje kot osrednja vrednota že tri desetletja

11.11.2022 | 10:15

Okrogla miza

dr. Zlatko Zimet

Petra Kušar Stojakovič

Toni Kočevar

Zdenko Šalda

Trebnje - Zdravje in njegova promocija kot osrednja vrednota (so)delovanja različnih posameznikov in institucij ter podpora politike je temelj mednarodnega gibanja Zdrave občine/Zdrava mesta, ki v Temeniški in Mirnski dolini živi že tri desetletja. Obletnico so na CIK Trebnje s strokovnim dogodkom obeležili včeraj.

Projekt Zdrave občine se je začel leta 1992, ko je takratna skupščina Občine Trebnje prepoznala stisko v družinah in okolju zaradi odvisnosti od alkohola in velikega števila samomorov in se odločila, da je treba ukrepati. Decembra leta 1992 je sprejela resolucijo, s katero se je zavezala, da bo vsa nadaljnja politika usmerjena v skrb za dobre medčloveške odnose in osebno odgovornost posameznika za vzpostavljanje zdravega okolja. Ustanovljeno je bilo tudi Društvo za zdravje in sožitje v družinah Trebnje, od 1. januarja letos pa projekt koordinira CIK Trebnje: »Današnji svet prinaša nove stiske, nove težave, nove bolezni. CIK Trebnje si bo kot koordinator še naprej prizadeval za krepitev in ohranjanje psihofizičnega zdravja vseh prebivalcev v naših štirih občinah, spodbujal kakovostno življenje posameznika in skupnosti. Vseobsegajoči projekt s podporo lokalne politike in premišljenimi aktivnostmi namreč omogoča napredek lokalne skupnosti in vseh njenih področij, tudi gospodarstva,« pojasnjuje direktorica CIK Trebnje Patricija Pavlič.

Takratna Občina Trebnje je podpisala listino o mreži slovenskih Zdravih mest 28. novembra 1994 v Celju. »Trebanjske občine so tiste članice, ki imajo veliko izkušenj. V vseh teh letih so si pridobile veliko znanja. Nacionalna koordinacija zdravih mest pri tem trebanjske občine podpira z vsem znanjem, predvsem pa pomaga pri sklepanju partnerstev, da zastavljene cilje lahko rešimo na najenostavnejši način,« pravi koordinator programa Zdrava mesta za Slovenijo, ki deluje pod okriljem NIJZ, dr. Zlatko Zimet.

Svetovalnica Srečanja je projekt, ki v sklopu Zdravih občin deluje od leta 2016, in na eni strani prinaša individualno svetovanje posameznikom, ki se srečujejo z odvisnostjo, na drugi pa preventivne delavnice za osnovnošolce, starše in učitelje. Svetovalnico vodi Toni Kočevar: »Že sam vir užitka tudi zdravega, uspešnega človeka lahko popelje v zasvojenost. Se pravi: kokain je tako močna substanca, da tudi če imaš urejeno življenje, tudi če si preživel normalno otroštvo, si imel normalno družino, lahko padeš v kokain. Zagotovo pa stiske odraščanja, družinske, ekonomske, socialne, tudi, kako si bil doživet med vrstniki, ali so te kaj zafrkavali, te niso sprejemali v tvoji drugačnosti, ali si doživel travmo v življenju, ki te je zaznamovala - vse to pa zagotovo veča riziko padca v kakšno zasvojenost.«

Hitro naraščajoči zdravstveni izziv današnjega časa je tudi demenca. »Demenca je bolezen, za katero žal še ni zdravila. Demenci prijazno okolje je vzpostavljeno takrat, ko jih njihovi svojci sprejmejo takšne, kot so, da jih ne popravljajo, da jih ne spreminjajo tudi takrat ne, ko jih ta oseba več ne spozna. To je velik izziv za svojce, ker tudi oni ob tem izgorevajo. Je pomembno, da imajo ljudje različne oblike, kam lahko to osebo z demenco vključijo, da se tudi oni sami malce razbremenijo,« meni direktorica DSO Trebnje Petra Kušar Stojakovič.

»Imamo t. i. beg v bolniško. Ljudje, ki se umikajo v bolniško, dodatno propadajo, ker jim duševno in posledično tudi telesno zdravje peša, ker so umaknjeni in izolirani in postavljeni v nek kot in posledično tudi zdravo ne živijo,« pojasnjuje strokovni vodja ZD Trebnje, zdravnik medicine dela, prometa in športa, Zdenko Šalda.

Poleg okrogle mize o izzivih užitkov in pasteh odvisnosti, na kateri so sodelovali Toni Kočevar, dr. Zlatko Zimet, Toni Kočevar in Petra Kušar Stojakovič, so na včerajšnjem strokovnem dogodku zbrani prisluhnili tudi predavanju mag. Eve Erpič o pasteh užitkov. Zgodovino projekta je predstavila Petra Krnc Laznik, mnenje aktualnega političnega vodstva o projektu pa so z zbranimi delili predstavniki občin, ki zadnja leta finančno omogočajo izvedbo projekta - župana občin Trebnje in Mokronog-Trebelno, Alojzij Kastelic in Anton Maver, ter podžupan Občine Mirna Zoran Remic, so na trebanjskem CIK-u še zapisali v sporočilu za javnost.

M. K.

Foto: LenkaPhotography

Galerija