Dom starejših občanov Trebnje bogatejši za dnevni center

11.11.2022 | 19:00

Slavnostni trak ob odprtju dnevnega centra sta prerezala direktorica DSO Trebnje Petra Kušar Stojakovič in stanovalec doma Stanislav Kotar.

Valerija Lekić Poljšak

Na strehi dnevnega centra so uredili tako imenovani zeleni vrt.

Trebnje - Dom starejših občanov (DSO) Trebnje je lani aprila začel graditi dnevni center, ki so ga danes slovesno predali namenu. Direktorica doma Petra Kušar Stojakovič je v svojem govoru uvodoma dejala, da je današnji dan poseben, saj je odprtje dnevnega centra zanje velika pridobitev. Investicija je stala 729.000 evrov, od tega sta 85. odst. denarja prispevali država in Evropska unija, preostalo so zagotovili sami.

»V novih prostorih dnevnega centra za starejše, bomo izvajali sodobno obliko pomoči starejšim, ki še živijo doma in si želijo nekaj ur dnevno preživeti v družbi, ali potrebujejo le občasno pomoč in pozornost. Morda že težje skrbijo zase in jim hišna ter gospodinjska opravila vzamejo preveč časa, moči in zagona, morebiti se počutijo celo osamljene. Starejšim bo s pomočjo aktivnosti v dnevnem centru omogočeno, da čim dlje ostanejo v domačem okolju, vendar vpeti v druženje z drugimi ljudmi. Dnevni center bo nudil možnost za aktivno preživljanje prostega časa, gibalne aktivnosti, aktivnosti z namenom ohranjanja kognitivnih sposobnosti, sprostitvene, kulturne, umetniške in druge kreativne aktivnosti,« je dejala direktorica DSO Trebnje in dodala, da se bodo zavzemali tudi za medgeneracijsko povezanost z lokalnim okoljem in različnimi ustanovami. Dnevni center bo nudil varstvo 12 uporabnikom.

Trebanjski župan Alojzij Kastelic je poudaril, da je to pomembna pridobitev za občino, na katero so lahko zelo ponosni. Slovesnosti se je med drugim udeležila tudi direktorica DSO Črnomelj in predsednica skupščine Skupnosti socialnih zavodov Slovenije Valerija Lekić Poljšak, ki vedno pozdravlja takšne naložbe. »V domovih starejših občanov stremimo k temu, da bi postali neke vrste geriatrični centri. To pomeni, da bi uporabniki domov imeli možnost na enem mestu dobiti vse storitve, ki bi jih potrebovali. Ta dnevni center je velika pridobitev za stanovalce doma, predvsem pa za starejše, ki še živijo doma. Na ta način ljudje tudi spoznavajo in premagujejo tabu o celodnevni stacionarni oskrbi,« je še povedala Valerija Lekič Poljšak.

V DSO Trebnje so se konec maja tudi razveselili odločitve, da bo država sofinancirala nadzidavo in preureditev njihovega doma, na katero se pripravljajo. Z naložbo bodo zagotovili kakovostnejše, varnejše in prijaznejše bivalno okolje za stanovalce ter delovno okolje za zaposlene. S tem bodo tudi zagotovili okolje, ki ustreza najsodobnejšim standardom in normativom, ter energetsko in siceršnjo učinkovitost objekta.

Besedilo in fotografije: R. N.

