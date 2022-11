Osvajajo daljno vesolje, zmanjkuje časa za soseda

11.11.2022 | 17:10

Pevska skupina Žarek v Domu upokojencev Brežice, ki jo vodi Elizabeta Križanić.

Zapeli so tudi stanovalci bivalne skupnosti iz Sevnice

Vodja Doma upokojencev Brežice Valetina Vuk (desno), strokovna vodja DUO Impoljca Nevenka Janež (druga z desne) in direktorica DUO Impoljca Darja Cizelj (šesta z desne) s sodelavci, ki so včeraj predstavili delo ustanove. (Vse foto: M. L.)

Brežice - V Domu upokojencev Brežice, ki je enota Doma upojencev in oskrbovancev (DUO) Impoljca, so včeraj predstavili delo ustanove in s tem še v Brežicah zaznamovali 70-letnico delovanja DUO Impoljca. Udeležence dogodka, ki so ga naslovili Življenje v skupnosti in povezovanje, je pozdravila direktorica DUO Impoljca Darja Cizelj, ki je predstavila zgodovino ustanove in sedanjo organiziranost. Pri tem je med drugim napovedala ustanovitev bivalne skupnosti v Brežicah, kakršne je DUO Impoljca že ustanovila v sevniški občini.

Brežiški župan Ivan Molan je izrazil zadovoljstvo nad ustanavljanjem bivalnih skupnosti, ki jih je dom že ustanovil in jih namerava še, tudi v Brežicah. Kot je dejal, da veselijo napovedi, da bo država zagotavljala denar za ustanavljanje bivalnih skupnosti. Župan želi, da bi ustanavljali bivalne skupnosti po krajevnih skupnostih, ker so te zaradi svoje majhnosti starejšim dobro življenjsko okolje v času, ko več ne morejo biti doma.

Strokovna vodja DUO Impoljca Nevenka Janež se je dotaknila življenja sodobne družbe. »Paradoks današnjega časa je, da imamo boljše življenje, a se slabše počutimo. Imamo udobnejša vozila in širše poti, a slabši razgled. Potrošimo zrlo veliko, a zase pridobivamo premalo. Naučeni smo kako preživeti, a ne kako živeti. Dodajamo leta življenju, a ne življenja letom. Osvajamo neznane dele vesolja, a zmanjkuje nam časa, da bi stopili čez cesto, podali roko sosedu in ga spoznali … In prav to počnemo danes; podajamo roko drug drugemu, da skupaj stopimo v korak. Za pot k uspehu potrebujemo vizijo, željo, znanje in vztrajnost. Premikamo meje s tem, ko iščemo nove izzive v današnjem času in prostoru. Hvala, ker stopate v korak z nami, nam izkazujete topel sprejem in nas podpirate. To je vse, kar potrebuje človek, ko vstopa v novo okolje – prijazen nasmeh, topel stisk roke in spodbudno besedo – vse ostalo se zgodi spontano in pridobi smisel. Mi ga dajemo življenju že 70. let, saj se zavedamo, da je dom tam, kjer je srce doma,« je rekla strokovna vodja.

O organizaciji življenja v domu so govorili poleg omenjenih še nekateri zaposleni ter nekateri stanovalci. Stanovalci so pohvalili življenje v skupnosti, v kateri posameznik dobi prijateljsko podporo, kadar jo potrebuje.

Predsednica Društva upokojencev Brežice Jožica Sušin se je zavzela za krepitev oskrbe na domu. »Občina Brežice to podpira. Upam, da bo tako tudi v prihodnje,« je rekla Sušinova, ki je tudi dejala, da je veliko občanov z brežiškega območja v domovih starejših na Hrbvaškem.

Predstavnik zavoda Sopotniki Andrej Valenčak je kratko predstavil možnosti brezplačnih prevozov za starejše.

Dogodek so popestrili s kulturnim programom. Nastopila sta pevska skupina Žarek, ki pod vodstvom Elizabete Križanić deluje v Domu upokojencev Brežice, in pevska skupina bivalne enota v Sevnici. Križanićeva je pevce spremljala na novem električnem pianinu, ki ga je dom kupil s pomočjo občine, kar so na prireditvi poudarili posebej.

M. L.

Galerija