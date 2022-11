FOTO: Martinovanje v Šentjerneju. Mošta ni več, nazdravljamo z vinom!

11.11.2022 | 19:30

Gregor Štemberger je postregel z letošnjim odličnim cvičkom.

Letošnja organizatorja sta bila: Matjaž Bevc iz Plastike Bevc in Gregor Štemberger iz Vinogradništva Štemberger (na sliki s hčerko).

Blagoslov mladega vina je opravil šentjernejski dekan g. Anton Trpin.

Sv. Martin, na zdravje!

Krasen pogled na kuhano šunko, zadaj Tone Grabnar (na levi) in šentjernejski vinogradniki.

Brezovica pri Šentjerneju - God sv. Martina je vsako leto vzrok za veselje, zlasti vinogradnikov. Na ta dan se novi mošt spremeni v novo, mlado vino, vinogradniki so nagrajeni za celoleten trud in delo v vinogradu. Martinovo pa je nasploh poklon letniku in vsem dobrotam narave.

V Šentjerneju, ki slovi po dobri vinski kapljici, ohranjajo tradicijo in tako so tudi danes, 11. 11., točno ob 11. uri in 11 minut, pripravili blagoslov mladega vina, tokrat prvič v lepo prenovljeni vinogradniški kleti Društva vinogradnikov Šentjernej.

Srečanje sta ob podpori Občine Šentjernej tokrat organizirala Matjaž Bevc iz podjetja Plastika Bevc ter vinar Gregor Štemberger iz Kleti Štemberger, ki sta zbrane tudi nagovorila.

»Lani in predlani nas je prizadela pozeba, letos je ponekod klestila toča, a pri nas je grozdje dobro obrodilo in z vinskim letnikom smo zadovoljni, zlasti s cvičkom,« je dejal Gregor Štemberger, ki pravi, da mu skupno martinovanje veliko pomeni. Jutri bodo praznovali doma s trgači, kar je tudi že tradicija.

Da šentjernejsko martinovanje ostane navada še naprej, je zaželel Matjaž Bevc iz podjetja Plastika Bevc, vesel, da je vinogradnikom letos po treh letih dela in truda uspel nov objekt, vinska klet, v sodelovanju z Župnijo Šentjernej ter občino. Želi, da dobro živi. Sicer je tudi Bevčeva širša družina vinogradniška, radi delajo v vinogradu in se veselijo dobrega pridelka, ki letos ni izostal.

Že šesto leto

Skupno martinovanje, ki ga vedno pripravita eno podjetje in en vinar, je letos potekalo že šestič. Tudi tokrat je bilo zelo obiskano. Srečanje, ki je bila ideja nekdanjega župana Radka Luzarja, da ga pripravita en podjetnik in en vinar iz šentjernejske doline, je namreč postalo zelo priljubljeno. Martinovanj v zasebnih in družinskih krogih je v teh dneh veliko, a posebno je tisto, ko se zberejo skupaj vinogradniki, delijo izkušnje, nasvete in znanje ter okušajo novo vinsko kapljico.

Slavko Frančič je raztegnil meh in zapel.

Letos so nazdravljali s Štembergerjevim cvičkom, ki ga je blagoslovil župnik g. Anton Trpin in poudaril, da pri nazdravljanju ne sme zmanjkati pameti. Ko je sv. Martin iz mošta naredil vino, je Gregor Štemberger v sod s cvičkom zabil pipo in že je točil rujno kapljico v poliček in nato v kozarce. Nazdravljanje se je začelo ob recitaciji Prešernove Zdravljice Janeza Selaka, za dobro voljo pa so z izbranimi vinskimi pesmimi poskrbeli tudi pevci Šentjernejskega okteta ter harmonikar Slavko Frančič.

Veseli vinogradniki so tudi zapeli, na desni župan Jože Simončič.

Zbrane je nagovoril še župan Jože Simončič, vesel, da znajo v Šentjerneju skupaj delati in se tudi poveseliti – po korona času slednje spet po treh letih. Vsem vinogradnikom je zaželel dobro delo še naprej.

Sv. Martina imajo radi

Podžupan Janez Selak pove, da je sv. Martin v šentjernejski dolini zelo spoštovan svetnik, in ga radi slavijo. Veliko je vinogradnikov, štirje največji – vinogradništvo Štemberger, Martinčič, Kmetija Karlovček in Kartuzija Pleterje - skupaj pridelajo milijon litrov cvička.

Zdravljica v doživeti izvedbi Janeza Selaka.

»Vesel sem, da v Šentjerneju tradicijo skupnega martinovanja ohranjamo in naj to ostane še naprej. Hvalnico z Zdravljico pa vedno povem, ker mi trdimo, da jo je Prešeren napisal v gradu Prežek, ko je gledal šentjernejske vinograde, ko je tu obiskoval svojega prijatelja Andreja Smoleta. Ideja o taki napitnici lahko nastane le v takih vinorodnih gričih, kot so pri nas,« se nasmeje Selak.

Na martinovanju, ki ga je vodil Lojze Bojanc, ni manjkala niti pogostitev – Tone Grabnar je kot vedno skuhal slastno šunko velikanko, rezali so pršut, manjkal ni seveda kruh in še kaj, pa tudi pehtranova in orehova potica sta bili slastni. Tako se je zbrana družba še rada zadržala, klepetala in nazdravljala.

Prihodnje leto pa se prav na ta dan, torej za martinovo, Šentjernejčani dobijo na skupnem praznovanju v organizaciji podjetja Bos Grubar in Kartuzije Pleterje.

Besedilo in foto: L. Markelj

Galerija