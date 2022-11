N.Si – Verjamemo v občino Šentjernej! Ne pozabiti na krščanske vrednote!

12.11.2022 | 15:00

Stane Bregar je novi predsednik OO N.Si v Šentjerneju in nosilec liste za volitve v občinski svet. (Foto: L. M.)

Šentjernej - Na lokalne volitve v občini Šentjernej se podaja tudi stranka N.Si, ki v zadnjem mandatu v občinskem svetu ni imela nobenega občinskega svetnika. Verjamejo, da bodo to v prihodnje spremenili, saj imajo dober program in odlično listo kandidatov, je na včerajšnji novinarski konferenci povedal nosilec liste in novi predsednik Občinskega odbora N.Si v Šentjerneju Stane Bregar.

Bregar, ustanovitelj in vseskozi predsednik Kulturno-etnološkega društva Gallus Bartholomaeus, ter tri mandate tudi svetnik v občinskem svetu (OS) na samostojni listi, je dejal, da želijo v OS delovati povezovalno in konstruktivno.

»Želimo dati ten krščanske demokracije in ten ljudi, ki bomo sodelovali. Naša prvenstvena stvar so zagovarjanje temeljnih etičnih in krščanskih vrednot, torej skrb za družino in dom, otroke, mladino, odrasle in ostarele; za cepljenje in necepljene; zdrave, bolne in onemogle, za verne in neverne. Prizadevali si bomo za razumen napredek in razvoj občine, za znižanje davka – letnega nadomestila za vaše hiše, za znižanje komunalnega prispevka pri novogradnji za mlade družine; za brezplačen dostop do vsebin v Kulturnem centru Primoža Trubarja v Šentjerneju za vse upokojence, za subvencioniranje generatorjev električne energije, za prostor – inkubator za mlade podjetnike, ter da vsak novorojenec v občini prejme drevo. Naš cilj je tudi prizadevanje, da Šentjernej pridobi status mesta,« je program N.Si povzel Stane Bregar.

Glede infrastrukturnih projektov v občini Šentjernej je dejal, da so ti že zastavljeni z dolgoročnimi plani in da se mu tu zdi predvsem pomembno, da se izvajajo v luči dobrega gospodarja, »ključno stvar, ki sem jo pogrešal, pa vidim v postavitvi Resslovega mosta v Mršeči vasi, za katerega je menda že pridobljeno gradbeno dovoljenje, le kak denar bo še treba najti. A žal se povsod otepajo imena Resslov most, čeprav je bil to sklep OS,« je dejal.

Na listi OO N.Si Šentjernej kandidirajo poleg Staneta Bregarja še Milena Drnovšek, Bojan Šinkovec, Veronika Bregar, Lojze Simončič, Marjeta Radešček, Tomaž Hosta, Bernardka Drečnik, Simon Dvornik idr., skupaj 17.

Pri njihovih prizadevanjih za uresničevanje ciljev jih javno podpira tudi dr. Vida Čadonič Špelič, podpredsednica N.Si.

L. Markelj