FOTO: Na Martinovo nazdravili na prenovljeno cesto Dob – Boga vas

12.11.2022 | 08:40

Foto: Občina Ivančna Gorica; G. S.

Dob pri Šentvidu - Na Martinovo, 11. novembra, se v Krajevni skupnosti Dob pri Šentvidu niso razveselili le letine mladega vina, ampak so v uporabo predali tudi prenovljeno cesto med naseljema Dob pri Šentvidu in Bogo vasjo, so sporočili z ivanške občine. Rekonstrukcijo skoraj kilometrov dolge povezovalne poti je izpeljala občina, prenovilo pa jo je ivanško gradbeno podjetje Milana Pušljarja.

Ob odprtju sta prisotnim krajanom varno uporabo zaželela župan Občine Ivančna Gorica Dušan Strnad in predsednik Sveta KS Dob pri Šentvidu Andrej Pušljar. Po besedah župana Strnada je investicija poleg nove asfaltne podlage in širšega cestišča zajemala še izgradnjo dveh premostitvenih objektov, mostov. Povedal je, da se v Dob že od nekdaj iztekajo vode iz širšega zaledja, zato je bila prenova dotrajanih mostov, zgrajenih leta 1933, še kako potrebna. Na območju mostov je bil na novo umeščen pločnik za pešce, poleg varnostnih ograj pa je zasvetila tudi nova javna razsvetljava. Ob zaključku je župan še povedal, da je potreb po naseljih KS Dob še kar nekaj. Verjame pa, da jih bo v bližnji prihodnosti, s skupnim sodelovanjem, možno tudi uresničiti.

»Ta odsek je bil kar dolga leta problem, mostova sta se začela posedati, cestna podlaga pa je postala zelo nevarna. Veseli in ponosni smo, da je Občina z občinskim svetom imela posluh in to investicijo uvrstila za prenovo v letošnjem letu. Pohvaliti moram tudi lastnike zemljišč ob trasi za velik posluh, ki so brez izjem soglasja tudi podpisali. Danes imamo investicijo zaključeno, na katero smo zelo ponosni«, je povedal predsednik Sveta KS Dob Andrej Pušljar. Prisotne krajane je nagovoril tudi krajan in občinski svetnik Janez Mežan, ki je v zahvalo županu izročil košaro domačih dobrot.

Za bogat kulturni program so poskrbeli člani Moškega pevskega zbora Dob, Nika Verbič in Marcel Pucelj na harmoniki ter Katarina Moškrič na flavti. Po blagoslovu ceste, ki ga je opravil šentviški župnik Izidor Grošelj in prerezu traku, so si številni krajani ogledali še gasilsko vajo, ki so jo skupaj izvedli operativni gasilci PGD Dob pri Šentvidu in PGD Hrastov Dol. Vajo so, kot so še zapisali v občinskem sporočilu za javnost, namenili mesecu požarne varnosti.

M. K.

