AMZS odločil o razpletu DP v speedwayu; AMD Krško prvak med društvi

12.11.2022 | 09:30

Simbolna slika (Foto: arhiv; P. P.)

Ljubljana/Krško - Letošnji državni prvak v speedwayu je Matic Ivačič, so sporočili iz krovne zveze AMZS. Zaradi zapleta na zadnji dirki sezone, ki je odpadla, so odločitev o razpletu DP sprejeli pri strokovnem svetu za avto-moto šport pri AMZS.

DP v speedwayu sta AMZS in Madžarska motociklistične zveza MAMS letos izvedli skupaj. Predvidene so bile štiri dirke, dve v Sloveniji ter dve na Madžarskem. Slovenski del so prireditelji na ovalih v Petišovcih in v Krškem izpeljali, težav pa ni bilo niti s tretjo dirko oziroma prvo na Madžarskem v Debrecenu. Zato pa se je močno zapletlo z zadnjo preizkušnjo, ki bi jo morali madžarski prireditelji organizirati v Nagyhalasu 29. oktobra.

Kot so sporočili iz AMZS, so jih prireditelji te zadnje predvidene dirke tri dni pred napovedanim datumom obvestili o odpovedi. V Krškem so bili pripravljeni vskočiti kot izvajalci, a dan kasneje (30. oktobra). To pa bi lahko za seboj potegnilo zaplet, ker imajo vozniki koledar določen vnaprej in morda kdo od njih ne bi mogel nastopiti, to pa bi lahko odločilno vplivalo na razplet državnega prvenstva.

Druge možnosti, da bi v Krškem dirko izvedli še pozneje, da bi se vozniki lahko pripravili za nastop na dirki, pa tamkajšnje društvo ni sprejelo, je za AMZS pojasnil Tomaž Trajbarič, predsednik strokovnega sveta za avto-moto šport.

To pomeni, da so za naslov državnega prvaka v članski in mladinski kategoriji v letu 2022 štele samo tri dirke. Med člani je naslov državnega prvaka ubranil Matic Ivačič (ST Lendava), ki je zbral 56 točk, drugi je Nick Škorja (AMD Krško) z dvema točkama manj, tretji pa Anže Grmek (AMTK Ljubljana) z 52 točkami.

Grmek si je na ta način privozil tudi naslov državnega prvaka Slovenije med mladinci, drugi pa je Miran Praznik (AMD Krško). V državnem prvenstvu društev so naslov prvaka osvojili člani AMD Krško.

STA; M. K.