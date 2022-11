Jože Avguštinčič znova za trebanjskega župana: Prednost nujni, ne pa všečni projekti

12.11.2022 | 11:00

Jože Avguštinčič je kandidat stranke SDS za župana Občine Trebnje. (Foto: R. N.)

Jože Avguštinčič se tako kot pred štirimi leti s podporo stranke SDS znova podaja v tekmo za župana občine Trebnje. Za vnovično kandidaturo se je odločil, ker ima rad domovino in svoj kraj ter mu ni vseeno, kako se porabljajo javni denar za razvoj občine. »Zavzemal se bom za dvig ravni na vodovodnem, cestnem in družbenem področju. Prednost bodo imeli projekti in ideje, ki so v občini Trebnje že dolgo nujni, ne pa projekti, ki so všečni. Moj pogled naprej je usmerjen, da občanom zagotovim kakovostno bivanje,« pravi 39-letni diplomirani inženir lesarstva iz Lokev pri Dobrniču, ki je kot konstruktor zaposlen v mizarskem podjetju v Straži.

V mandatu, ki se izteka, je bil tudi eden od dveh podžupanov. Po njegovem mnenju gre razvoj občine Trebnje v pravo smer. Veseli ga, da so pod trebanjskim gradom dobili novo krožišče in da bodo imeli tam urejen vstop v mesto Trebnje. »Ko sem se kot podžupan udeležil kakšne prireditve, sem velikokrat od drugih slišal, pohvale na račun razvoja naše občine. Verjamem pa, da bi se dalo na marsikaterem področju narediti še kaj več in na drugačen način,« pravi Avguštinčič, ki znova kandidira tudi za občinskega svetnika.

Če bo izvoljen za župana, se bo zavzemal, da vsako leto obnovijo vsaj nekaj kilometrov vodovodnega omrežja, kajti ponekod so v zemlji še vedno azbestne cevi, prav tako občina po njegovih besedah beleži kar 40-odstotne vodne izgube. »Zato ne smemo odlašati z obnovo nekaterih najbolj kritičnih delov vodovoda,« poudarja Avguštinčič. Obnove so po njegovem mnenju potrebni tudi nekateri odseki lokalnih cest, zavzemal se bo za nadaljnje urejanje dotrajanih nadvozov nad nekdanji hitro cesto H1 mimo Trebnjega, obenem pa se bo prizadeval, da se iz vasi Dolenji Podboršt pri Trebnjem, Jezero in Dolenja Dobravo uredijo ustrezni priključki na to cesto. Občina Trebnje tudi nujno potrebuje navezavo iz smeri Velika Loka na zahodno obvoznico.

Z razširitvijo podružnične šole v Dolenji Nemški vasi bo občina vsaj začasno nekoliko rešila prostorsko stisko na matični šoli v Trebnjem. A kot pravi Avguštinčič, je treba nadaljevati z aktivnostmi, da Trebnje dobi drugo osnovno šolo.

R. N.