Obisk Term Čatež v devetih mesecih že blizu ravnem pred epidemijo; obetajo se lastniške spremembe

12.11.2022 | 14:00

Foto: arhiv; Terme Čatež

Čatež ob Savi - Družba Terme Čatež je v prvih devetih mesecih zabeležila 556.965 nočitev, kar je 40,5 odstotka več kot v enakem obdobju lani in že povsem blizu ravnem pred epidemijo covida-19. Prihodki od prodaje so se povečali za 38,4 odstotka na 24,7 milijona evrov, čisti dobiček pa se je zmanjšal za 81,8 odstotka na 1,2 milijona evrov.

Devetmesečni dobiček iz poslovanja znaša nekaj manj kot 2,2 milijona evrov, piše v poročilu o poslovanju v prvih devetih mesecih letos, ki ga je družba Terme Čatež objavila na spletnih straneh Ljubljanske borze. To v primerjavi z enakim obdobjem lani pomeni 26,9-odstotni padec, ki ga v družbi pojasnjujejo predvsem s posledicami dviga cen energentov ter rastjo stroškov prehrambnih izdelkov.

Stroški električne energije so bili letos do konca septembra za 242 odstotkov višji kot lani v tem času, je uprava zapisala v devetmesečnem poročilu o poslovanju.

Dražji energenti in živila so prav tako vzrok za padec čistega dobička, a v največji meri je na ta padec vplivala prodaja finančne naložbe v družbo Marina Portorož v letu 2021. Prenos lastništva na slovensko podjetje Luka Lucija v lasti upravljalca alternativnih investicijskih skladov JonatanMars je bil opravljen maja lani, ko so bili izpolnjeni vsi pogodbeni odložni pogoji.

Potem ko so bile poslovne enote Term Čatež v prvih štirih mesecih lani z izjemo zdraviliškega dela in poslovnega turizma zaprte, letos poslujejo nemoteno. Kot še posebej uspešen letošnji mesec v družbi izpostavljajo junij, ko so našteli kar 51,4 odstotka več nočitev kot junija lani in tudi 8,1 odstotka več kot junija 2019.

Prodaja kopaliških vstopnic se je v prvih devetih mesecih več kot podvojila na 131.771. Število kopalcev pa se je ustavilo pri 688.736, kar je 49,5 odstotka več kot pred letom.

Do konca leta naj bi se število nočitev povečalo na 680.306, kar bi bilo 26,5 odstotka več kot leta 2021. Čistih prihodkov v družbi pričakujejo nekaj manj kot 31 milijonov evrov, dobiček iz poslovanja pa naj bi se kljub občutnemu porastu cen energije in vhodnih surovin povzpel nad tistega iz lanskega leta in se ustavil pri 2,2 milijona evrov.

Termam Čatež se obetajo lastniške spremembe. Skupina DZS je namreč pred nekaj dnevi začela postopek prodaje 45,79-odstotnega lastniškega deleža, ki ga ima v družbi. Poleg DZS, na čelu katere je dolga leta Bojan Petan, sta lastnika Term Čatež še dva. Kapitalska družba ima v toplicah 23,79-odstotni lastniški delež, Delo prodaja pa 9,15-odstotnega.

STA; M. K.